Bon Jovi снял клип о жизни после карантина

«Do What You Can» Джон Бон Джови написал во время карантина. В видео музыкант гуляет по возвращающемуся к жизни после самоизоляции Нью-Йорку, и кадры его прогулки чередуются с кадрами карантинного и пост-карантинного быта.

Люди играют в бадминтон, специалисты в защитных костюмах дезинфицируют лавочки в парке, открываются кофейни с масками на лицах сотрудников, люди празднуют свои дни рождения и занимаются с детьми, - словом, жизнь возвращается в свое прежнее русло, о чем и поется в песне.

Трек «Do What You Can» войдет в пятнадцатый студийный альбом группы «Bon Jovi: 2020», который выйдет 2 октября. Изначально выпуск альбома планировался на 15 мая, но его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.



Джон Бон Джови

Известный своей благотворительной деятельностью Джон Бон Джови провел первые недели карантина, помогая накормить нуждающихся в своем ресторане JBJ Soul Kitchen в Ред Бэнк, Нью-Джерси.