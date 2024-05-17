Шнуров, The Hatters и Slava Marlow написали песни для блокбастера «Майор Гром: Игра»

В нем пользователи могут найти оригинальные комиксы издательства BUBBLE и подкасты, галерею плейлистов с аудио-комментариями от героев картины, а также саундтреки — как к премьере «Майор Гром: Игра», так и к прошлым фильмам франшизы.

Яндекс Музыка регулярно сотрудничает с артистами, предоставляя им разнообразные возможности для продвижения своего творчества, в том числе участие в ключевых проектах Кинопоиска. Так, музыку для «Майор Гром: Игра» написали молодые артисты TMNV и AUM RAA из проекта «Искра», а также известные музыканты: Сергей Шнуров, SLAVA MARLOW, SQWOZ BAB, Антоха МC, GONE.Fludd, Ник Брусковский, The Hatters и группа «Сироткин».

«Наша задача — находить и открывать зрителям новые имена не только среди актеров, но и музыкантов. У нас уже получилось так с первым фильмом, когда мы открыли Super Collection Orchestra. В новом "Громе" пошли по тому же пути и благодаря Яндекс Музыке нашли несколько талантливых артистов из проекта “Искра”. Нам было важно работать с креаторами, которые по-настоящему загорелись историей Грома и были открыты к сотворчеству на всех этапах работы над саундтреком. Так в результате этой коллаборации родились оригинальные новые песни, которые вдохновлены фильмом и написаны классными музыкантами специально для фильма. Надеемся, что каждый трек получит внимание зрителей и слушателей по всей стране», — Михаил Китаев, продюсер «Майор Гром: Игра».



«Майор Гром: Игра». Кадр из фильма

«Когда мы говорим о зрительском кино, о блокбастерах, важно понимать, что такие фильмы обязаны быть синтетическими по своему жанру и наполнению. Сегодня в большом кино взаимодействие с музыкой просто необходимо. Создавая нашу киновселенную “Майора Грома”, мы создаем новую поп-культуру в кино. И, конечно же, в музыке нам также важно сформулировать осязаемое звучание новой волны. А музыка — это тот язык, который понятен каждому. И в целом, это такая моя личная, как у режиссера, любовь и страсть наполнять кино звучанием смелой, модной и живой русскоязычной музыкальной сцены», — прокомментировал режиссер Олег Трофим.

Первые саундтреки уже можно найти в разделе «Майор Гром» в Яндекс Музыке. К премьере группа The Hatters представила сингл «Прогулка», который станет идеальным треком для летних вечеринок и прозвучит в одной из ключевых сцен картины. Герой «Искры» Яндекс Музыки — саратовский артист TMNV — специально для фильма записал танцевальный бэнгер «Думай» с фирменными для исполнителя фолк-мотивами. Название песни отсылает к фразе, которую Игорь Гром произносит во всех фильмах перед важными и опасными схватками.

«Это был мой первый опыт написания саундтрека для фильма! Майор Гром кажется супергероем со сверх-способностями, но на самом деле он обычный человек, который умеет «думать». Это делает его образ еще круче. То, как в фильме отражена реальность — вдохновляет и заставляет задуматься. Поэтому, когда мне поступило предложение написать этот саундтрек, я не раздумывая согласился», — поделился TMNV.

«На запись саундтрека нас вдохновил родной Петербург. То, с какой любовью, трепетом и талантом атмосфера города на Неве передана в фильме «Майор Гром: Игра», я думаю, никому рассказывать не нужно. Авторы картины выстроили свой собственный Петербург, существующий в сказочной киновселенной, но сохранивший атмосферу настоящей Северной столицы. И я очень рад, что на улицах этого мета-Петербурга теперь играют песни Шляпников», — поделился Юрий Музыченко, фронтмен The Hatters.

GONE.Fludd представил мелодичный трек «Музыка Сфер», а Ник Брусковский — композицию «Понедельник». Она выпущена совместно с Сергеем Горошко, исполнителем одной из главных ролей в фильме, Сергея Разумовского. Также в картину вошел трек Антохи МС «ЖАРА».

23 мая в разделе «Майор Гром» в Яндекс Музыке появятся саундтреки SLAVA MARLOW, SQWOZ BAB и AUM RAA. А следом за ними — трек группы «Сироткин» и ранее неизданная композиция Сергея Шнурова, которая прозвучит в финальных титрах фильма.

Специально к премьере блокбастера «Майор Гром: Игра» Яндекс Музыка запустила раздел с контентом из вселенной Майора Грома. Помимо оригинальных саундтреков, в нем представлены комиксы и подкасты по франшизе, плейлисты с аудио-комментариями от героев картины Игоря Грома, Юлии Пчёлкиной, Димы Дубина, Марии Архиповой и Отто Шрайбера, а также игра «Кто ты из вселенной Майора Грома?», в которой пользователи смогут определить персонажа по персональному цвету Моей волны.