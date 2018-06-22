Источник: Шнур разводится из-за измены

Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на kp.ru.



Сергей Шнуров и Матильда

По словам источников, инициатором развода стал именно Шнуров, а бросить супругу он якобы решил из-за ее измен. «Несколько месяцев назад произошла некрасивая история. Ее долго не было. Доброжелатели сообщили Шнурову, с кем она и где. Решил проверить, приехал в указанное место, кажется, в отель. Ну и застал. При этом жена заявила: мол, ты мне не докладываешь, с кем пропадаешь, вот и меня не контролируй», — сообщил собеседник издания.

Сергей Шнуров объявил о разводе с Матильдой 25 мая.