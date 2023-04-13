МГАСО отметил 80-летие с приглашенным

Эпоха Павла Когана закончилась вообще неожиданно, гораздо более форсированно, чем эпоха Вероники Дударовой, например. При этом Коган оставил оркестр во вполне себе работоспособном состоянии: сбалансированные группы, опытные концертмейстеры, нет никаких провисов. И тут нужен дирижер, который может буквально за ночь подготовить программу. А Димитрис Ботинис — именно такой. Еще на Северном Кавказе он зарекомендовал себя как деятельный и энергичный дирижер. Сейчас он руководит Новосибирским академическим симфоническим оркестром, а в 2020 году получил премию Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры. И вполне заслуженно.

Программа 80-летия выглядела очевидной: Шостакович, Дворжак и неизбежный в год 150-летия Рахманинов. «Праздничная увертюра» Шостаковича для духоподъемности, Концерт Дворжака для солирования Александра Князева, и «Симфонические танцы» Рахманинова просто потому, что Ботинис много раз ею дирижировал, и в последний раз — за 4 дня в Новосибирске. «Скорая помощь» для МГАСО.



Димитрис Ботинис

Так вот, «Праздничную увертюру» Ботинис запустил в режиме ускоренной перемотки, и музыканты МГАСО это выдержали с честью. Громогласно, звонко. Прошлись по всем оркестровым группам, и везде все в порядке.

Гораздо больше удивлений было на Концерте для виолончели с оркестром Антонина Дворжака. Дело в том, что Александр Князев принялся играть сольный концерт настолько экспрессивно, что сам Дворжак вряд ли предполагал такую возможность. Техника и экспрессия с порванными струнами — это прекрасно, но Дворжак писал вполне себе буржуазные и степенные концерты. Именно так их и играют чешские и словацкие оркестры. Но Князев играл минимум Бетховена, и это было максимально странно. Причем ему изумительно удавались лирические ноты на самом piano, но затем вновь и вновь раздавались рычащие и пилящие ноты в совсем неуместных местах. Оркестр меж тем вел себя максимально деликатно. Ни разу не перекрыл, не оглушил. Ну просто у Князева было боевое настроение в этот день…



Александр Князев

Главный же экзамен для МГАСО: «Симфонические танцы» Рахманинова. Дело даже не в юбилее композитора. А в том, что эта оркестровая сюита в трех частях очень требовательна именно к оркестру, особенно к его духовой группе. Тут звучат флейты, флейты-пикколо, гобои, английский рожок, кларнеты и бас-кларнеты, саксофон, фаготы и контрфаготы, валторны, трубы, тромбоны, и еще туба. И я особенно внимательно слушал именно духовиков. Должен признаться, что МГАСО проявил себя в высшей степени профессионально. У них просто не было ошибок! Оркестр звучал максимально чисто и чутко к призывам дирижера. Особенно порадовали валторны — они были невероятно восхитительны, но и тромбоны и тубы были отчаянно чисты.



Димитрис Ботинис

Для МГАСО 80-летие — важный рубеж. Юбилейный концерт в зале Чайковского показал, что оркестр существует на высочайшем творческом уровне. Совершенно непонятно, кто может стать новым главным дирижером оркестра. Не думаю, что Димитрис Ботинис готов к этой непростой функции. Но все возможно. Могут ли Спиваков или Башмет взяться за эту работу? Тоже не очевидно, у них куча своих коллективов. Оркестр пока висит в воздухе, но явно достоин лучшего. Коган вряд ли вернется.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Евгений ЕВТЮХОВ