МГАСО начинает праздновать 80-летие

Дирижер – художественный руководитель и главный дирижер Новосибирского академического симфонического оркестра, лауреат премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры 2020 года Димитрис Ботинис. Солист – заслуженный артист РФ, солист Московской государственной филармонии Александр Князев. Ведущий концерта - музыкальный педагог, критик, радио- и телеведущий Артём Варгафтик.



Димитрис Ботинис

В программе:

Дмитрий Шостакович - Праздничная увертюра

Антонин Дворжак - Концерт для виолончели с оркестром

Сергей Рахманинов - "Симфонические танцы"

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Каждое из этих произведений стало знаковым в истории МГАСО, равно как и весь репертуар их создателей.

Димитрис Ботинис: «Мы Вас приглашаем 5 апреля на очень знаковый юбилейный концерт МГАСО, посвященный 80-летию оркестра. В то же время это – концерт, который частично посвящен и 150-летнему юбилею Сергея Васильевича Рахманинова. МГАСО для меня в первую очередь – оркестр, к которому, когда приходишь на репетицию, есть ощущение, что, если не все полностью готово, то очень многое уже сделано «за кадром», очень многое уже сделано до прихода дирижера. Это всегда очень подкупает, потому что ты понимаешь, что музыканты подготовлены. Это происходит даже с довольно сложными произведениями. На первой репетиции, когда чувствуется вот эта подготовка, это – та основа, на которую можно опереться, чтобы заниматься музыкой. У МГАСО эта подготовленность – очень ценное качество. «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова – это произведение, которое со мной с довольно юного возраста. Это – первое симфоническое произведение Рахманинова, которым я дирижировал. Это было еще во времена моей учебы в консерватории, на третьем курсе. Потом я дирижировал «Симфоническими танцами» за рубежом, и очень запомнилось выступление с этим произведением на Первом Всероссийском музыкальном конкурсе в 2011 г. Я часто возвращаюсь к этой партитуре, которая со мной на протяжении уже многих лет, и всегда очень рад этому, потому что это – очень значимое произведение в творчестве Рахманинова и вообще во всей симфонической музыке в целом. 1 апреля в день 150-летия Рахманинова я буду дирижировать «Симфонические танцы» с Новосибирским академическим симфоническим оркестром, а 5 апреля мы его представим на юбилее МГАСО в Концертном зале им.П.И.Чайковского. Я уверен, что это будет очень интересно! Будем очень рады вас видеть! До скорой встречи 5 апреля!»

13 апреля 2023 г. исполняется 80 лет со дня основания одного из наиболее профессиональных и ярких коллективов России – Московского государственного академического симфонического оркестра.

80 лет – огромный срок для активно концертирующего оркестра, с учетом всех исторических перемен как в стране, так и в сфере культуры. Будучи созданным в СССР, оркестр продолжил деятельность и после перестройки, в Российской Федерации, преодолев бессчетное число трудностей и преград. Коллектив много раз менял названия, переходил в подчинение различным советским организациям и прошел необозримый путь от оркестра областного значения из 12 музыкантов-струнников, которым он был в сезон 1943/1944 гг., до Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Московский государственный академический симфонический оркестр».

Первым художественным руководителем оркестра стал народный артист СССР Лев Штейнберг. Затем руководство МГАСО осуществляли такие прославленные музыканты, как Леонид Худолей (1945 - 1948), Николай Аносов (1948 – 1951), Виктор Смирнов (1951 - 1953), Лео Гинзбург (1953 – 1955), Михаил Тэриан (1955 – 1960), Вероника Дударова (1960 – 1989), Павел Коган (1989-2022).

На протяжении всех 80 лет существования оркестра аудитория была самая разная: и утонченные столичные меломаны, и непритязательные жители небольших городков, работники заводов и колхозов, юношество, студенты музыкальных учебных заведений, зарубежные любители музыки всех возрастов. Пропаганда симфонической музыки среди молодежи и юношества является одним из важнейших направлений деятельности МГАСО с момента основания оркестра и по сей день.

На сегодняшний день МГАСО – один из наиболее концертирующих и востребованных академических оркестров России. Начиная с первого сезона существования, оркестр давал в среднем 100 концертов в год, невзирая на все организационные препоны. В настоящее время МГАСО уверенно держит планку в 100 концертов в год, считая выступления на ведущих московских площадках и гастроли, масштабные концерты симфонической музыки, рассчитанные на широкую аудиторию и камерные программы для тех, кто совершает первое знакомство с удивительным миром музыки. Начиная с 1972 г. МГАСО активно гастролирует за рубежом, объехав с турами страны Европы, Азии, Латинской Америки и США.

Коллектив изначально завысил планку, как в ориентации на исполнительское мастерство артистов оркестра, так и в подборе репертуара. В первом сезоне, осенью 1943 года, репертуар оркестра состоял из произведений русской симфонической классики, пропаганда которой была одной из важнейших задач, поставленных перед коллективом. Начав с творчества П.И.Чайковского (в 1943 году исполнилось 50 лет со дня смерти великого русского композитора), оркестр взял курс на симфонические циклы, первым из которых стал цикл концертов с самыми популярными симфоническими произведениями и отрывками из опер Петра Ильича. Также в репертуар оркестра вошли лучшие симфонические произведения советских авторов, композиторов братских советских республик, «золотая классика» - сочинения Бетховена, Моцарта, Шуберта. Наиболее исполняемыми были произведения Глинки, Бородина, Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова, Ипполитова-Иванова, Аренского, Глазунова, Балакирева, Калинникова, Хачатуряна, Листа, Грига. Огромной популярностью пользовалась программа из произведений Иоганна Штрауса-сына, которую МГАСО исполняет до сих пор.

С каждым годом репертуар оркестра все расширялся. Уже к концу 1940-х гг. коллектив имел в исполнительском активе все симфонии Чайковского, симфонические произведения Глинки, Бородина, Глазунова, Мусоргского, Аренского, Балакирева, Калинникова, Римского-Корсакова, Хачатуряна, Листа, Вебера, Бетховена, Грига, Мендельсона, Рахманинова, Кочетова, Гуно, Сен-Санса, Николаи, Глиэра, Ашрафи, Иоганна Штрауса-сына, Прокофьева, Нерсесова, Муравьева, Мосолова, Евсейко, Пейко, Гамбурга, Компанееца, Креина, Форша, Крюкова, Иванова-Радкевича, Шостаковича, Горогляда, а также ряд симфоний Мясковского, Хачатуряна, Золотарева.

На произведения советских композиторов был сделан особый акцент. Оркестр подготовил и исполнил ряд новых программ из цикла «Советская музыка», включая Седьмую симфонию Шостаковича, симфоническую сказку «Петя и волк» Прокофьева, произведения Глиэра, Половинкина, «Праздничную увертюру» Будашкина, «Русскую увертюру» Гамбурга и Шебалина, «Праздничную увертюру» Пейко. Оркестр имел в своем репертуаре не менее 70 симфонических произведений советских композиторов, что стало уникальным достижением (ни один симфонический оркестр в СССР на тот момент не мог похвастать подобным репертуаром).

Визитной карточкой МГАСО остаются грандиозные монографические циклы величайших композиторов мира: Брамса, Бетховена, Шуберта, Шумана, Р. Штрауса, Мендельсона, Малера, Брукнера, Сибелиуса, Дворжака, Чайковского, Глазунова, Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича, Скрябина, Берлиоза, Дебюсси, Равеля. Масштабные программы коллектива состоят из симфонической, оперной, вокально-симфонической классики, симфо-джаза, киномузыки, tango nuevo, а также камерных произведений.

МГАСО сотрудничал как с ведущими дирижерами и солистами СССР, так и с зарубежными музыкантами.

Сотрудников МГАСО регулярно приглашают на зарубежные фабрики музыкальных инструментов с целью отбора наиболее подходящих инструментов Muramatsu, G.Püchner, Buffet Group, Gebrüder Mönnig, F.Loree, Fox Products.

Коллектив создал коллекцию записей, включающую CD и DVD со студийными и «живыми» исполнениями, радио- и телевизионные трансляции. Оркестр регулярно появляется в федеральном теле– и радиоэфире, его деятельность широко освещается центральными и региональными СМИ. МГАСО постоянно создает уникальный контент для соцсетей, который пользуется популярностью у пользователей. .

Благодаря разнообразию программ и неизменно высокому уровню их исполнения, коллектив заслужил уважение и любовь слушателей в России и за ее пределами. МГАСО ежегодно дает концерты в Москве в Большом зале Московской Консерватории, Концертном зале им. П.И. Чайковского, ММДМ. В сезоне 2022/2023 МГАСО организовал серию концертов в Зале Зарядье: масштабные программы симфонической музыки в Большом зале, камерные программы солистов в Новом концертном пространстве. МГАСО активно выступает как с приглашенными российскими дирижерами и солистами, так и с зарубежными маэстро, включая Юстуса Франтца, Алессандро Д'Агостини, Вальтера Борина. Оркестр принимает участие в конкурсах молодых исполнителей и открывает путь к профессиональному развитию выпускникам высших учебных заведений России.

80-летие оркестра будет масштабно отмечено рядом концертных программ в конце сезона 2022/2023 г.