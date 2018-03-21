Владимир Федосеев: В репертуарах недостаточно русской классики!

Когда соприкасаешься с творчеством музыканта такого масштаба, каким является маэстро Владимир Иванович Федосеев, то возникает потребность выйти за рамки обычной рецензии по поводу прослушанного концерта и расспросить мастера о том, что остаётся за пределами концертного зала. Безусловно, творчество маэстро В.И. Федосеева представляет собою явление уникальное не только по охвату произведений мировой музыкальной культуры, но и по тому, что мы называем представлением русской музыки вообще и за пределами России, в частности. По сути, это есть представление России, формирование её звукового образа, узнаваемости нашей страны в звучании.

В текущем концертно-театральном сезоне творчество В.И. Федосеева было показано зрителям во всём многообразии. Маэстро дирижировал не только концертными программами, но и оперными спектаклями. Так, в театре «Геликон-опера» прошла премьерная серия оперы «Пиковая дама» П.И. Чайковского. В.И. Федосеев выступил как дирижёр-постановщик этого спектакля.



Владимир Федосеев в «Геликон-опера»

Из множества концертных программ последнего времени Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского, которым руководит В.И. Федосеев, выделяются, занимают особое место в нашей музыкальной жизни программы из произведений П.И. Чайковского. Ярким событием в культурной жизни столицы стало концертное исполнение оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского в КЗЧ. Был прекрасный состав исполнителей. Главные партии исполнили Василий Ладюк – Евгений Онегин, Алексей Татаринцев – Владимир Ленский, Агунда Кулаева – Ольга, Вероника Джиоева – Татьяна Ларина. В этом же составе опера в концертном варианте была представлена в Японии и, как и в Москве, имела большой успех.

Необычной оказалась программа «Чайковский. Письма к тебе…», посвящение памяти выдающегося исследователя творчества композитора П.Е. Вайдман. Автор идеи – Владимир Федосеев. Сценарий – Константин Рычков. Письма П.И. Чайковского прочитал Алексей Гуськов, актёр театра и кино. Эти эпистолярные послания великого композитора обращены к А.И. Чайковскому, М.И. Чайковскому, К.К. Альбрехту, к издателю П.И. Юргенсону, к Н.Ф. фон Мекк, к С.И. Танееву, к А.П. Мерклинг.

Открылся концерт исполнением фрагмента симфонической фантазии «Буря» П.И. Чайковского по одноимённой драме В. Шекспира. Композиционно программа концерта была выстроена так, что отрывки из писем композитора перемежались с исполнением его музыкальных произведений, соотнесённых по времени и содержанию. Публика услышала фрагмент из музыки балета «Лебединое озеро», Вальс из Серенады для струнного оркестра, соч. 48. Прозвучал в программе концерта Симфонический антракт к IV действию оперы «Кармен» Ж. Бизе. Далее были исполнены «Октябрь. Осенняя песня» из цикла «Времена года» и увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» П.И. Чайковского. Во втором отделении оркестр исполнил грандиозную Симфонию №5 П.И. Чайковского.

Восприятие и осмысление такого рода программы требует хотя бы начального уровня подготовки у зрителя. С другой стороны, даже неподготовленный слушатель имеет прекрасную возможность приобщиться к шедеврам русской и мировой музыкальной классики. Кроме того, исполненная программа рассказывает нам о той жизни, которая ушла в прошлое, но, благодаря соединению слова и музыки, она воссоздаётся как бы объёмно.

Представленная программа концерта на сцене КЗЧ является уникальной и не имеет себе подобных. В обширных концертных программах Филармонии не так часто исполняется наша русская музыка. Это вопрос непраздный. Например, во Франции очень строго следят за СМИ в плане соблюдения пропорции французской музыки по отношению к иноязычной. Нарушения строго караются, вплоть до лишения лицензии на вещание. Достойный пример для подражания! В связи с темой сохранения нашей музыкальной культуры, её представления в России и за её пределами В.И. Федосеев любезно согласился ответить на несколько вопросов.

- Как Вы, Владимир Иванович, оцениваете «удельный вес» русской классической музыки в музыкальном пространстве России?

- Я думаю, что «удельный вес» русской классической музыки в России недостаточный, и это наглядно показывает репертуар наших оперных театров. Истина в том, что если хочешь услышать настоящего Бизе, надо ехать во Францию, а если Мусоргского — в Россию. Так всегда было и так должно быть. Удельный вес русской музыки должен быть высоким, прежде всего, у нас, в России — если, конечно, речь идет не об экспериментальном театре, где может и должна быть представлена любая музыка. Но в наших крупнейших театрах даже «Иван Сусанин» почти не исполняется, а ведь всегда была традиция открывать сезоны произведениями такого плана…

- Достаточно ли, по Вашему мнению, представлена русская музыка в концертах, на оперных сценах за пределами России?

- За пределами России русская музыка также представлена недостаточно широко. Ставят, конечно, «Бориса Годунова» Мусоргского, «Евгения Онегина» и «Пиковую даму» Чайковского, а вот Римского-Корсакова — почти нет.

- Что Вы можете сказать о постановках русских опер в Европе и Америке?

- Постановки наших опер за рубежом все, за некоторыми исключениями, весьма и весьма сомнительные. Я принимал участие во многих постановках на Западе, где сражался с режиссурой из-за того, что режиссер подчас не знал истории создания оперы. Это меня всегда немного коробило. Мне даже иногда приходилось из-за несогласия с режиссурой идти на крайние меры и отменять какие-то постановки. Была такая история с «Золотым петушком» и не только. Эксперименты за рубежом бывают разные и часто не в пользу русской оперы. Хотя делается это всё не по злому умыслу, а всего лишь по незнанию истории и конкретного сочинения.

- Как воспринимают русскую классическую музыку представители разных культур?

- Русскую культуру за рубежом оценивают очень высоко, как очень глубокое явление. И восприятие нашей музыки везде и всегда замечательное. Если она исполнена без искажений, в тех традициях, которые ценятся в России — сомневаться в этом не приходится…

Людмила КРАСНОВА