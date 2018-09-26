«По страницам любимых опер»: БСО Федосеева и ведущие солисты

По традиции Владимир Федосеев первое отделение посвятил русской музыке, второе – зарубежной. После красочной Увертюры к опере Римского-Корсакова «Майская ночь» прозвучали ария Левко и дуэт Ганны и Левко из той же «Майской Ночи» в исполнении Алексея Татаринцева и Агунды Кулаевой, а затем ария Шемаханской царицы из «Золотого петушка» Римского-Корсакова, ее спела Венера Гимадиева. Настал черед Чайковского, и тут были радостные открытия.

Приятно наблюдать, как постепенно некогда начинавшие молодые певцы превращаются в подлинных мастеров, как расширяется их репертуар, а роскошные голоса получают психологическую глубину и свои индивидуальные интересные трактовки оперных героев. И в этом огромная заслуга замечательного музыканта-дирижера Владимира Федосеева. Недаром Василий Ладюк рассказал о важности своего сотрудничества с дирижером и его оркестром: «Работать с Владимиром Ивановичем Федосеевым — не только большая честь, но и большая ответственность для любого музыканта. И отнюдь не потому, что он признанный во всем мире авторитет, а потому, что он один из тех редких больших художников, под руководством которых не просто поешь, исполняя какое-то произведение, а творишь, делаешь музыку».



Владимир Федосеев

Агунда Кулаева оказалась мастерицей филировки, которая наполнила арию Иоанны из оперы Чайковского «Орлеанская дева» объемом, божественной силой и уверенностью в своем предназначении спасительницы Франции.

Василий Ладюк спел арию Елецкого из «Пиковой дамы» Чайковского красиво, но привычно, а вот ариозо Мазепы из оперы Чайковского поразило своей неожиданной трактовкой. Его герой Мазепа поет не о сегодняшней страстной любви к Марии, а как прощание с ней и с прежней жизнью. В ней читается и будущее Мазепы, злодея и предателя.



Венера Гимадиева

Во втором зарубежном отделении блистала Венера Гимадиева. Сначала она исполнила арию Амины из «Сомнамбулы» Беллини. Венера была лучшей Аминой в спектакле Большого театра, каждый раз радуя виртуозностью и лирической глубиной партии героини. Потом Гимадиева уехала за рубеж, а вслед за ней сняли и «Сомнамбулу». В концерте ария прозвучала как прекрасное воспоминание о замечательном спектакле, о котором очень жалеют все зрители. Радостью и счастливой беззаботностью был пронизан Вальс другой ее героини Джульетты из оперы Гуно. Во втором отделении Агунде Кулаевой явно удалась ария Далилы, коварной искусительницы, в которой всех покорила обольстительная кантилена певицы. В другом ключе, легком и игривом, решила Кулаева Песенку Эболи из «Дон Карлоса» Верди.

Особое место занимают в репертуаре Алексея Татаринцева две его последние партии в зарубежных операх: Ромео из «Ромео и Джульетты» Гуно и Эдгардо из «Лючии ди Ламмермур» Доницетти. Герои разные, для каждого из них у певца свои краски и интонации, убедительные и точные. Он идеальный исполнитель Ромео, роль как будто создана для него. «Ночную» каватину Ромео можно слушать бесконечно, каждый раз находятся новые нюансы для всепоглощающей любви Ромео и уверенности в ее счастливой судьбе.



Алексей Татаринцев

Василий Ладюк представил две арии из неисполняемых сегодня в России опер, что было более чем интересно. Особенно впечатлила Застольная песня Гамлета из одноименной оперы француза Амбруаза Тома. Да, кстати, когда-то давно Евгений Владимирович Колобов поставил в своей «Новой опере» «Гамлета», но с большими сокращениями и некоторыми переделками. И несмотря на то, что очень приличным Гамлетом был Илья Кузьмин, спектакль быстро сошел со сцены. Недавно в абонементе Московской филармонии «Оперные шедевры» опера Тома прозвучала в концертной версии. Партию Гамлета спел Игорь Головатенко. А вот когда исполнялась ария Эцио из оперы Верди «Аттила», я что-то не припомню. Можно считать, что певец познакомил слушателей с этим вердиевским персонажем.



Василий Ладюк и Владимир Федосеев

Ближе к финалу вечера Венера Гимадиева и Василий Ладюк приберегли сцену и дуэт Виолетты и Жермона из «Травиаты» Верди. Сколько бы ни звучала эта музыка Верди, ее всегда будут слушать, как в первый раз, столько в ней красоты, любви, искренности и сострадания до слез. И пели, вернее, проживали великую историю любви и смерти Виолетты замечательные артисты Венера Гимадиева, Василий Ладюк и вместе с ними Большой симфонический оркестр им. Чайковского во главе с Владимиром Федосеевым. Недаром по окончании концерта - долгие несмолкающие аплодисменты и поток роскошных букетов.



Василий Ладюк, Венера Гимадиева и Владимир Федосеев

Елизавета ДЮКИНА



Алексей Татаринцев



Венера Гимадиева



Агунда Кулаева



Участники концерта