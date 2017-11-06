Юбилей Федосеева отпраздновали трижды

Если в консерватории программа состояла из оперных фрагментов, то в «Геликоне» исполнялась симфоническая и хоровая музыка.

Юбилейный концерт Федосеева в «Геликоне»

На сцене зала «Стравинский» объединились легендарный Большой симфонический оркестр им. П. Чайковского и оркестр «Геликон-оперы, к ним присоединился театральный хор. В программу вошли только сочинения русских композиторов: три Чайковского и одно Бородина.

Но сначала о трогательных поздравлениях Владимиру Федосееву с 85-летием. Вице-мэр столицы Леонид Печатников вручил ему главную награду Правительства Москвы— сверкающую драгоценностями Звезду за заслуги перед Москвой. Его сменил худрук «Геликона» Дмитрий Бертман, который со словами благодарности преподнес маэстро хрустальную дирижерскую палочку, сделанную в Клину.

Вечер начала симфоническая фантазия Чайковского «Франческа да Римини», которую сам автор считал наиболее удачным из своих из программных симфонических произведений. Обрамленная двумя крайними картинами адских мук, центральная часть - Рассказ Франчески о ее трагической любви к Паоло, - начинается с солирующего кларнета и легких аккордов струнных. Мелодия развивается, растет и в интерпретации оркестра, ведомого дирижером, достигает лирической кульминации. Федосеев просто потряс апофеозом любви и счастья Франчески и Паоло, красотой, выразительностью и страстностью кантилены Чайковского. Но жестокие фанфары, пробудив от краткого сладостного сна героев, снова отдали влюбленных адским вихрям.

Программа вечера строилась на контрастах. За несчастной Франческой последовали яркие и красочные «Половецкие пляски» из оперы Бородина «Князь Игорь».

На этот раз Владимир Иванович идеально выстроил баланс звучания оркестров и хора. Оркестры остались на сцене, а хор уютно устроился по обе стороны балкона в зрительном зале. Здесь, в «Геликоне», ничто не помешало коллективам проявить свои лучшие качества. Их выразительность была так велика, что слушая оркестр и хор, ясно представляешь танец пленных красавиц, их изумительную пластику и вместе с пленительными женскими голосами поднимаешься к небесам. Когда вступает мужской хор, перед глазами возникают бешеные пляски джигитов, изобилующие виртуозными прыжками. Впечатление грандиозное, соединившее в себе замечательную музыку Бородина и мастерство оркестров и хора, которых возглавлял маэстро Федосеев.

Затем снова вернулись к Чайковскому. Прозвучали два номера из кантаты «Москва». Ариозо Воина «Мне ли, Господи» проникновенно, как молитву, спела звезда геликоновской труппы Лариса Костюк. Завершила вечер торжественная увертюра «1812 год».

«Евгений Онегин» Чайковского в Концертном зале им. Чайковского

Федосеев никогда не скрывал своей любви к этой опере. Счастливый случай, когда можно выразить любовь и преклонение перед ней и со стороны исполнителей, и со стороны слушателей. Конечно же на сцене был Большой симфонический оркестр им. П. Чайковского, один лучших столичных коллективов — хор Академии хорового искусства им. В. Попова (худрук и гл. дирижер Алексей Петров). Певцы в основном солисты или приглашенные солисты Большого театра: Татьяна — Вероника Джиоева, Онегин — Василий Ладюк, Ленский — Алексей Татаринцев, Ольга — Агунда Кулаева, Ларина — Елена Евсеева, Няня — Светлана Шилова, Гремин — Михаил Гужов. Более чем кстати в вечер ввели короткие фрагменты из романа Пушкина. В исполнении актера Алексея Гуськова они создавали необходимую пушкинскую атмосферу.

Владимир Федосеев явил нам неожиданного «Евгения Онегина», более серьезного и глубокого, обогащенного сложным сегодняшним временем, вскрыв новые подтексты музыкальной драматургии композитора, неведомые нам ранее.

Главные герои, я имею в виду Онегина, Татьяну и Ленского, стали другими в свете сегодняшней жизни. Исполнители этих партий Вероника Джиоева, Василий Ладюк и Алексей Татаринцев, обладатели больших ярких и выразительных голосов и актерского дара, оказались способными создать эти обновленные образы.

Прежде всего это относится к Татьяне Лариной в исполнении Вероники Джиоевой. При встрече с Онегиным, начитавшись любовных романов, ее Татьяна, чистая душою, не могла не влюбиться в нового героя. Любовь ее оказалась не книжной, а настоящей, жаждущей положительного ответа. Жестокий урок, который Татьяне преподал ее любимый, на всю жизнь оставил в ее душе незаживающую рану. Бог же наградил ее умением чувствовать боль других и сострадать ей. Около кого стоит Татьяна во время отвратительной ссоры Ленского и Онегина на ее именинах? Около матери. Лариной сейчас больно и страшно, и дочь рядом, готова облегчить ее страдания. Такой она будет всегда. Заключительная сцена. Татьяна ждет Онегина для последнего объяснения. Она изменилась, стала еще более замкнутой и скрытной, хотя по-прежнему женственна и обаятельна. Но позволяет себе в несколько резком тоне напомнить Онегину о его давнем уроке. И только в финале встречи, под напором страстных признаний Евгения, у нее вырывается: «Я вас люблю». Да, любовь ее вечный крест, который она будет нести до конца своих дней, но и урок Евгения всегда с ней. Любовь юной пейзанки - прошлое, хотя и прекрасное. Сегодня рядом с ней муж, которого она по-своему любит, но никогда не предаст его, не сделает ему больно, как в далекой молодости поступил ее Онегин.

Непривычным оказался и образ Онегина у Василия Ладюка. Его герой необаятельный, эгоистичный, словно некий злодей, приехавший в имение Лариных, чтобы разрушить их сельскую идиллию и всем принести страдания (и даже смерть своему другу Ленскому). Он уже привык перед всеми демонстрировать превосходство. Ах, как он упивался менторским тоном, поучая влюбленную в него юную Татьяну в знаменитой арии «Вы мне писали?» Но и у него наступил жизненный крах. Ощущение никому ненужности и бессмысленности своего существования терзают его душу. Но его не жалко. Он, словно старуха из пушкинской сказки «О рыбаке и рыбке», остался у разбитого корыта.

Более трагичным, чем обычно, получился у Алексея Татаринцева образ Ленского. Его пылкий Ленский настолько захвачен любовью к Ольге и воспеванием ее, что не задумывается о том, а любит ли его девушка. Настоящей катастрофой для бедного поэта стало осознание того, что Ольга его не любит, а просто проводит с ним время. Также увлеченно она флиртует с Онегиным на именинах Татьяны. Нашла новую игрушку. Какой горечью наполнено его небольшое ариозо «В вашем доме…». Ему хочется как можно скорее покинуть дом, где как ему казалось, его любили. С отчаянной болью бросая фразу «Прощай навек!», Ленский покидает Лариных. Безысходным страданием наполнена его ария «Куда, куда вы удалились…», а в дуэте с Онегиным «Враги» он пребывает в полном безразличии ко всему окружающему, словно его уже нет на этом свете.

Традиционна хороша Ольга Агунды Кулаевой. Красивый голос, пластика, в меру эмоциональна. Только вот легкомыслие резвушки и хохотушки не позволили ее героине понять, что в доме произошла трагедия, и что может погибнуть на дуэли влюбленный в нее Владимир Ленский. Но это заложено в образе Ольги и у Пушкина, и у Чайковского. Молода и красива Няня у Светланы Шиловой, а почему бы и нет? Главное певица донесла до слушателей искреннюю любовь Няни к своей воспитаннице Татьяне и преданность госпоже Лариной. В обеих отведенных ей сценах певица была убедительна и искренна. Как красиво в начале оперы сливались голоса сначала в дуэте Татьяны и Ольги — сопрано Джиоевой и меццо Кулаевой, а затем и в чудном квартете, когда к дуэту добавились сопрано Елены Евсеевой —Лариной и меццо Светланы Шиловой — Няни. Достойно в роли Гремина выступил Михаил Гужов, вложивший в арию генерала «Любви все возрасты покорны…» трогательную кантилену и безграничную любовь героя к Татьяне. Как всегда радовал хор хоровой Академии своим безупречным звуковедением и заразительностью.

Владимир Федосеев, объединив всех исполнителей, и традиционных и более современных, хор и оркестр, создал удивительный спектакль «Евгений Онегин», а не концертное исполнение оперы Чайковского. Хочется говорить - спектакль, потому что именно таковым и был «Евгений Онегин» Федосеева, наполненный современной жизнью, чувствами и настроениями его героев, с которыми и прожили их жизнь слушатели Концертного зала им. Чайковского.

Елизавета ДЮКИНА

Фото: Ирина Шымчак (Геликон) и Евгений Разумный (КЗЧ)