Адель на время уйдет из музыки

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Британская певица Адель сообщила, что в ближайшее время не планирует выпускать новые песни и хочет на время уйти из музыки.

Не исключено, что перерыв стартует в конце лета, после того как артистка отыграет серию концертов в Германии.

Adele
Adele

«У меня вообще нет никаких планов касательно новой музыки, — призналась Адель в интервью ZDF. — Мне нужен большой перерыв, и я хочу заняться другими творческими делами, хотя бы на некоторое время».

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Ранее Адель говорила, что не работает над новым альбомом. Тем не менее исполнительница пообещала отправиться в мировой тур в поддержку потенциальной пластинки.

Последний лонгплей Адель, «30», вышел в 2021-м.

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