На YouTube заблокировали клипы Адель, Nirvana и других

Причина – юридический спор YouTube с SESAC, обществом по защите прав европейских авторов песен.

Клипы на YouTube заблокированы именно у американских пользователей, из других стран их можно смотреть. И это коснулось не всей видеографии артистов, а лишь избранных роликов. Как пишет Variety, YouTube не смог заключить сделку с SESAC. Текущий контракт между компаниями недавно истек, а заново они договориться не смогли. Вот что написал один из сотрудников YouTube в соцсетях:

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



«Наше лицензионное соглашение с SESAC истекло без соглашения об условиях продления – несмотря на все усилия с нашей стороны. Поэтому мы заблокировали на американском YouTube контент, связанный с SESAC, в соответствии с законами об авторском праве».



Adele

В беседе с Variety представитель YouTube заявил, что компании ведут переговоры и готовят новое соглашение. Так что, возможно, в скором времени все ролики будут разблокированы. Полный список «удаленных» видео пока не опубликован.