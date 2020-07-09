YouTube расширил статистику по видео для артистов

YouTube представил обновленную программу Analytics for Artists в коротком видео.

Аналитика для артистов в настоящее время доступна для всех официальных каналов артистов (через YouTube Studio) и предоставляет множество подробностей о видео и просмотрах зрителей. Функция «Total Reach» позволяет артистам получить представление о влиянии их песен на YouTube во всех загруженных фанатами клипах (видео с текстами песен, танцевальные видео, обложки и т. д.). Принимая во внимание успех песен и исполнителей, которые стали известными благодаря TikTok (Lil Nas X, Benee и др.), эта информация может оказаться весьма ценной.

Функция «Song Detail» в Analytics для исполнителей, со своей стороны, «позволяет художникам легко увидеть все видео, созданные для определенной песни, в своем каталоге». Как и в случае с «Total Reach», инструмент, скорее всего, пойдет на пользу артистам и их командам в продвижении взаимодействия с фанатами и их интересов, хотя и по отдельности. В объявлении «Аналитики для художников» отмечается, что топ-1000 художников YouTube «получают более 20% своих просмотров на графике из видео, созданных пользователями».

Клики в реальном времени, показы, количество просмотров и информация о зрителях также были добавлены в Analytics for Artists, которая впервые предлагает данные через мобильное приложение YouTube Studios. Кроме того, YouTube «только начинает» с этой программой и планирует представить «дополнительные функции» в Google Analytics для художников.

Комментируя оптимизированные предложения Analytics for Artists, глава музыкального отдела YouTube Лайор Коэн (Lyor Cohen) сказал: «Это продукт, предназначенный для создания нового контента. Мы не можем дождаться, когда художники и их команды полностью осознают свою глобальную аудиторию и мощь платформы YouTube. Включите свет и посмотрите, куда вы идете. Теперь у вас есть полная картина вашей музыки на YouTube».

В последнее время YouTube создал несколько функций, вдохновленных TikTok, в том числе инструменты для редактирования видео.