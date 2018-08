YouTube Music назвал самые популярные песни лета

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Forbes, при составлении рейтинга учитывалось количество просмотров клипов на видеохостинге в период с 28 мая по 25 августа.

Первое место в плейлисте заняла песня Girl Like You группы Maroon 5 и рэп-исполнительницы Cardi B. Клип на композицию собрал более 728 млн просмотров. В ролике снялись актриса Галь Гадот, комик Сара Сильверман и другие заменитости.

На втором месте - песня Te Bote (Remix) рэперов Nio Garcia, Darell и Casper, на третьем - южнокорейская группа Blackpink с композицией Ddu-du Ddu-du.

Топ-10 полностью выглядит так:

Maroon 5 - Girls Like You ft. Cardi B

Casper - Te Bote (Remix) feat Nio Garcia, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna

BLACKPINK - Ddu-du Ddu-du

Becky G, Natti Natasha - Sin Pijama

Cardi B, Bad Bunny & J Balvin - I Like It

Nicky Jam x J. Balvin - X (EQUIS)

Daddy Yankee - Dura

Neha Kakkar, Dhvani Bhanushali & Ikka Singh - Dilbar

Drake - In My Feelings

Ed Sheeran - Perfect