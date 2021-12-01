3 из 10 самых популярных клипов в России - Моргенштерна

Первое место в нем занял ролик Султана Лагучева на песню "Горький вкус". В клипе артист поднимает тему расставания с любимой девушкой и рассказывает, как тяжело переживает разлуку.

Вторая позиция у Алишера Моргенштерна и его видео на трек "Дуло". В топ-лист также попали еще две работы рэпера: "Show" (седьмая строчка) и "Aristocrat" (девятая строчка).

"Бронзу" заработал Михаил Галустян, выступающий под псевдонимом Супер Жорик. В рейтинге он оказался с веселым анимационным клипом на песню "Чао! Чао!".

В списке главных музыкальных видео года также включили Светлану Лободу ("Родной"), Slava Marlow ("Ты горишь как огонь"), Хабиба ("Грустинка") и Клаву Коку ("Пьяную домой").



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