Клипы Little Big стали самыми популярными на российском YouTube

Об этом в официальном блоге Google написала менеджер по связям с общественностью "Google Россия" Светлана Анурова.

По словам Ануровой, сегодня пользователями YouTube являются 77% жителей России, в целом сообщество видеосхостинга насчитывает больше 2 млрд пользователей. В России традиционно в списке видео, набравших наибольшее количество просмотров, много развлекательного контента. Первое место рейтинга - у шоу "Что было дальше?" с участием Юрия Дудя и певицы Лолиты Милявской. В топ-3 также попали интервью Дудя с комиком Алексеем Щербаковым и программа "Вечерний Ургант", гостем которой стал рэп-исполнитель Morgenshtern.

На первом месте среди музыкальных видео в топ-10 оказался клип на песню Uno, с которой группа Little Big должна была представлять Россию на отмененном «Евровидении 2020». На втором - другой ролик Little Big «Hypnodancer». Кроме того, на девятое место вышел их же клип Tacos.



Little Big

На третьей строчке оказались Клава Кока и Niletto с клипом «Краш», на четвертом снова Клава Кока с роликом «Покинула чат». Пятое место у клипа «Пикачу» Mia Boyka и Егор Шип.

Шестое и седьмое место у Моргенштерна — на одной строчке расположился записанный с Элджеем Cadillac, на другой — выпущенная с Тимати El Problema.

Группа Dabro с «Юностью» заняла восьмое место рейтинга, а замкнул топ-10 Мэвл с «Холодком».