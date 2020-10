Little Big записали трек для «Бората-2»

View this post on Instagram

We’re so proud to have contributed to the official Borat 2 trailer with this "Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)" C+C Music Factory cover. The movie is dropping October 23 on Amazon Prime! Записали кавер версию "Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)" C+C Music Factory специально для трейлера кинофильма Борат 2. Премьера 23-го октября на Amazon Prime!