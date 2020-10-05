Little Big записали трек для «Бората-2»

«Записали кавер-версию "Gonna make you sweat (Everybody dance now)" C+C music factory специально для трейлера кинофильма "Борат 2"», - сообщили музыканты.
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We’re so proud to have contributed to the official Borat 2 trailer with this "Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)" C+C Music Factory cover. The movie is dropping October 23 on Amazon Prime! Записали кавер версию "Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)" C+C Music Factory специально для трейлера кинофильма Борат 2. Премьера 23-го октября на Amazon Prime!
Ранее стало известно, что Саша Барон Коэн тайно снял вторую часть и даже продемонстрировал ее нескольким представителям разных киностудий (каких — не сообщается). И хотя детали сюжета держатся в секрете, ожидается, что в новом фильме Борат (Коэн) — теперь не малоизвестный журналист из Казахстана, а всемирно известная личность. Поэтому ему приходится работать "под прикрытием", чтобы спокойно брать интервью у людей.
Премьера ленты, получившая длинное название "Борат: дар в виде порнографической обезьяны вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно приниженной страны Казахстан", состоится 23 октября на платформе Amazon перед президентскими выборами в США.
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