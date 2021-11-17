Little Big выпустил саундтрек «Крысиных бегов» как клип

В песне «A Lot Of Money» Little Big поют о желании заработать побольше денег под энергичный рэйв-инструментал в духе The Prodigy.
В шоу «Крысиные бега» десять звёздных участников заключают пари на общую сумму в пять миллионов рублей. Все они появляются в клипе - Эльдар Джарахов, Нигатив, Юра Музыченко, Данила Поперечный, Даня Милохин, Satyr и др.
«Давненько мы не собирались большой компанией, чтобы хорошенечко встряхнуть нервишки! Вы уже смотрели? Как вам?!?»? - говорит о проекте Юрий Музыченко.
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