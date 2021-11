Little Big выпустил саундтрек «Крысиных бегов» как клип

Артисты вживую исполнили свой знаменитый сингл «Uno», с которым, если бы не пандемия, Little Big представляли Россию на «Евровидении-2020», и вспомнили как впервые она прозвучала именно здесь - в прямом эфире Радио Energy. Little Big «Мне поднадоела эта песня, - удивил своим признанием лидер группы Илья Прусикин. - Самое смешное, что мы эту песню здесь же презентовали. И вот тогда это был чистый кайф сыграть ее первый раз! Именно здесь мы ее показали миру». Артист все же пояснил свое...

Группа Little Big выпустила новую песню и клип «Turn It Up» с Oliver Tree и Tommy Cash (смотреть клип).