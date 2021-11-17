Little Big выпустил саундтрек «Крысиных бегов» как клип

Little Big признались, что им поднадоела песня «Uno» Little Big приняли участие в 12-часовом онлайн-марафоне, посвящённому 15-летию Радио Energy и «ВКонтакте». Артисты вживую исполнили свой знаменитый сингл «Uno», с которым, если бы не пандемия, Little Big представляли Россию на «Евровидении-2020», и вспомнили как впервые она прозвучала именно здесь - в прямом эфире Радио Energy.



Little Big



«Мне поднадоела эта песня, - удивил своим признанием лидер группы Илья Прусикин. - Самое смешное, что мы эту песню здесь же презентовали. И вот тогда это был чистый кайф сыграть ее первый раз! Именно здесь мы ее показали миру».



Артист все же пояснил свое...

Little Big показал мир подпрыгивающих с Oliver Tree и Tommy Cash Группа Little Big выпустила новую песню и клип «Turn It Up» с Oliver Tree и Tommy Cash (смотреть клип). Песня станет частью EP «Welcome To The Internet», который выпустят Little Big и Oliver Tree 30 сентября. Всего в него войдут 4 трека.







Просыпаясь в одной постели, ребята обнаруживают, что могут ходить только то и дело подпрыгивая. Оказывается, все в этом мире ходят только так...



Little Big



Поклонники группы обнаружили, что если поставить клип на скорость 1.25, то возвращается «старый добрый» Little Big.

Little Big спел со Slava Marlow русский народный рейв Солисты Little Big «Ильич да Софья» выпустили лирик-клип на фит с хитмейкером Slava Marlow «Ой да на рейве» (смотреть клип). Little Big выпустили ранее анонсированную совместную песню с одним из главных хитмейкеров Slava Marlow. Вместе музыканты выдали веселую рейв-композицию, с фолковыми оттенками. "Мама говорила: «Тусоваться — это плохо». Чтобы к одиннадцати я уже был дома. И даже пусть на утро будет очень плохо. Мне все равно", — читает Marlow.







Little Big



«Попыток скрестить дэнс с русским фолком было не счесть. И вот новая, но когда за дело берутся Little Big и сам Slava Marlow — ждешь нечто особенное....

Little Big спели с победительницей «Евровидения» Неттой Российская группа Little Big объединилась с победительницей конкурса «Евровидения 2018» израильской певицей Netta в фите «Moustache» (смотреть клип). Песня про усы непременно должна быть про усы, при этом в случае с Little Big еще и смешной, а в случае видеоклипа усы непременно должны появиться у всех, включая лиц прекрасного пола. Так оно и случилось.







«Я специально не смотрел видео, а слушал собственно песню. И она производит странное впечатление. При всем несомненном таланте и Little Big, и победительницы «Евровидения» Нетты (в сущности, Little Big тоже победители этого конкурса, но победу у них отобрали коронавирус и Первый канал...