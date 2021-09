Little Big выпустили ранее анонсированную совместную песню с одним из главных хитмейкеров Slava Marlow. Вместе музыканты выдали веселую рейв-композицию, с фолковыми оттенками. "Мама говорила: «Тусоваться — это плохо». Чтобы к одиннадцати я уже был дома. И даже пусть на утро будет очень плохо. Мне все равно", — читает Marlow. Little Big «Попыток скрестить дэнс с русским фолком было не счесть. И вот новая, но когда за дело берутся Little Big и сам Slava Marlow — ждешь нечто особенное....

Песня про усы непременно должна быть про усы, при этом в случае с Little Big еще и смешной, а в случае видеоклипа усы непременно должны появиться у всех, включая лиц прекрасного пола. Так оно и случилось. «Я специально не смотрел видео, а слушал собственно песню. И она производит странное впечатление. При всем несомненном таланте и Little Big, и победительницы «Евровидения» Нетты (в сущности, Little Big тоже победители этого конкурса, но победу у них отобрали коронавирус и Первый канал...

В ЕP вошли каверы на песни Backstreet Boys, Ramones, Aqua, Ricchi e Poveri и почему-то самих Little Big («Колдунья»), изначально эту песню пела Надежда Кадышева. Little Big Зачем был выпущен этот релиз, музыканты пояснить не смогли. Сам релиз вышел на лейбле Warner Music Russia. Одновременно вышел клип на песню «Everybody (Little Big Are Back)».

Участники питерской группы Little Big выпустили клип на новый трек с элементами хард-рока и метала под названием "We are Little Big" (смотреть клип).