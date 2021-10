Little Big признались, что им поднадоела песня «Uno»

Группа Little Big выпустила новую песню и клип «Turn It Up» с Oliver Tree и Tommy Cash (смотреть клип).

Песня станет частью EP «Welcome To The Internet», который выпустят Little Big и Oliver Tree 30 сентября. Всего в него войдут 4 трека.







Просыпаясь в одной постели, ребята обнаруживают, что могут ходить только то и дело подпрыгивая. Оказывается, все в этом мире ходят только так...



Little Big



Поклонники группы обнаружили, что если поставить клип на скорость 1.25, то возвращается «старый добрый» Little Big.