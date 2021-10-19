Little Big признались, что им поднадоела песня «Uno»

Артисты вживую исполнили свой знаменитый сингл «Uno», с которым, если бы не пандемия, Little Big представляли Россию на «Евровидении-2020», и вспомнили как впервые она прозвучала именно здесь - в прямом эфире Радио Energy.



Little Big

«Мне поднадоела эта песня, - удивил своим признанием лидер группы Илья Прусикин. - Самое смешное, что мы эту песню здесь же презентовали. И вот тогда это был чистый кайф сыграть ее первый раз! Именно здесь мы ее показали миру».

Артист все же пояснил свое отношение к легендарному хиту. Сейчас он наслаждается своими новыми работами, - у группы вышел EP с Oliver Tree.

«Вышло 4 песни, их надо послушать, они совершенно не в стиле Little Big и не в стиле Оливера. Но при этом они нам безумно нравятся. С них сейчас кайфуем», - рассказал певец.

«Она такая прекрасная, вы должны послушать, посмотреть клип, недавно у нас вышло lyrics-видео на песню You're Not There. Это моя любимая песня», - отметила вокалистка группы Софья Таюрская.

Little Big также вспомнили и другие ключевые моменты в общей с Радио Energy биографии и признались, что она стала первой радиостанцией, поверившей в музыкантов.

«С юбилярами мы знакомы давно, – отметил лидер и основатель группы Илья Прусикин. – В сети «ВКонтакте» мы с момента основания, а Радио Energy – одна из первых радиостанций, которая взяла нас в ротацию. Мы всегда будем дружить, потому что они когда-то в нас поверили. Однажды один из представителей радиоиндустрии сказал, что нас никогда не возьмут в ротацию на радио: «у вас слишком жёстко всё, вы – фрики, вы – неформатные». И через три месяца мы оказались в ротации Радио Energy, и тут же нас заметили все! Тогда для нас это было очень знаково».

Совместно с Little Big радиостанция также провела невероятный Skibidi Challenge. Вместе с музыкантами танцевали ведущие и слушатели со всей страны. Видеоклип группы на эту песню набрал почти 370 млн просмотров, а Радио Energy завоевало восьмой за свою историю радийный «Оскар» – золотой микрофон премии «Радиомания».

Впереди у артистов большие планы. Устав отдыхать они признались, что никогда более не скажут, что устали от концертов. Поэтому в 2022 году они отправятся в большой тур, который охватит не только Россию, но и всю Европу.