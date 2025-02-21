Bel Suono: На следующий год соберем арену!

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Фортепианное трио Bel Suono, которое называют шоу трех роялей, выступило с живым концертом на «Авторадио».

Вальс из кинофильма «Берегись автомобиля», попурри на мелодии из комедий Гайдая, саундтрек к «Пиратам Карибского моря», другие классические и популярные произведения в оригинальной обработке сыграли прямо в студии шоу «Мурзилки Live». Виртуозы трех роялей Кирилл Гущин, Антон Мосенков и Никита Хабин рассказали, как создают шоу, покорившее не одну российскую и зарубежную площадку.

Трио Bel Suono сыграло live на «Авторадио»
Трио Bel Suono сыграло live на «Авторадио»

«Далеко не любая музыка подходит для исполнения на трех роялях, некоторые вещи оставляем на потом, и таких немало, – говорят музыканты. – Например, творчество Сергея Васильевича Рахманинова мы все одинаково любим, восхищаемся этим композитором, но там настолько гениальная фортепианная фактура, что страшно ее подавать в аранжировке».

В жанре «классического кроссовера» группа выпускников Московской консерватории под руководством продюсера-пианиста Лейлы Фаттаховой выступает почти 15 лет. Юбилей музыканты отметят в следующем году.

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«Самое большое достижение, наверное, то, что мы можем собирать такие площадки, как Кремль. Шеститысячные залы для такого жанра – уже подвиг, – считает Лейла Фаттахова. – На следующий год планируем собрать арену, пока не скажу какую, но 15 лет отметим громко».

А сейчас Bel Suono отправляется в весенний тур, впереди – концерты в Сибири, Приволжье, Казани, Курске и других городах страны. В апреле с программой «Лучшее и новое» Bel Suono выступит в двух столицах – 4 апреля в Кремлевском дворце в Москве и 12 апреля в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.

Кульминацией живого концерта на «Авторадио» стала композиция, которую трио считает своей визитной карточкой. Это знаменитая «Калинка» в вариации для трех роялей.

«Композицию мы долго готовили, и не сразу она получилась, не с первого раза», – признались виртуозы.

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