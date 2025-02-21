Bel Suono: На следующий год соберем арену!

Вальс из кинофильма «Берегись автомобиля», попурри на мелодии из комедий Гайдая, саундтрек к «Пиратам Карибского моря», другие классические и популярные произведения в оригинальной обработке сыграли прямо в студии шоу «Мурзилки Live». Виртуозы трех роялей Кирилл Гущин, Антон Мосенков и Никита Хабин рассказали, как создают шоу, покорившее не одну российскую и зарубежную площадку.



Трио Bel Suono сыграло live на «Авторадио»

«Далеко не любая музыка подходит для исполнения на трех роялях, некоторые вещи оставляем на потом, и таких немало, – говорят музыканты. – Например, творчество Сергея Васильевича Рахманинова мы все одинаково любим, восхищаемся этим композитором, но там настолько гениальная фортепианная фактура, что страшно ее подавать в аранжировке».

В жанре «классического кроссовера» группа выпускников Московской консерватории под руководством продюсера-пианиста Лейлы Фаттаховой выступает почти 15 лет. Юбилей музыканты отметят в следующем году.

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«Самое большое достижение, наверное, то, что мы можем собирать такие площадки, как Кремль. Шеститысячные залы для такого жанра – уже подвиг, – считает Лейла Фаттахова. – На следующий год планируем собрать арену, пока не скажу какую, но 15 лет отметим громко».

А сейчас Bel Suono отправляется в весенний тур, впереди – концерты в Сибири, Приволжье, Казани, Курске и других городах страны. В апреле с программой «Лучшее и новое» Bel Suono выступит в двух столицах – 4 апреля в Кремлевском дворце в Москве и 12 апреля в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.

Кульминацией живого концерта на «Авторадио» стала композиция, которую трио считает своей визитной карточкой. Это знаменитая «Калинка» в вариации для трех роялей.

«Композицию мы долго готовили, и не сразу она получилась, не с первого раза», – признались виртуозы.