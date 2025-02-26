Лионель Месси: Во всех текстах песен упоминают меня с большой любовью!

Лионель Месси — суперзвезда футбола, но он также является важной фигурой в мире музыки, и его часто упоминают в текстах песен исполнители по всему миру. В Apple Music есть целый плейлист песен, в которых он упоминается, отсортированный по континентам и включающий песни Джастина Бибера, Трэвиса Скотта, Future, Lil Uzi Vert, Bad Bunny, Stormzy, Burna Boy и многих других.

Аргентинский спортсмен рассказал, что он «польщен» тем, что его так часто упоминают в текстах песен. «Моим сыновьям это тоже нравится, и они удивлены, услышав мое имя в песне, — добавил он о 12-летнем Тиаго, 9-летнем Матео и 6-летнем Чиро. - На самом деле очень приятно быть частью музыки с этой точки зрения».



Лионель Месси

Месси продолжил:

«Для меня это очень трогательно, и я благодарен тем, кто это сделал, потому что я знаю, что во всех текстах песен они упоминают меня с большой любовью, по какой-то причине льстя мне».

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Однако не музыка делает его «крутым папой»; его спортивные достижения — от того, как Аргентина привела его к чемпионату мира в 2022 году, до победы его команды «Интер Майами» в Кубке Лиги 2023 года после его дебюта в MLS.

«Моя страсть — это поле, — говорит он. - Когда все складывается хорошо, и у нас есть шанс отпраздновать чемпионство как команда или индивидуально и наслаждаться этим вместе с ними, это для меня особенное. … Достичь успеха в этом виде спорта и наслаждаться им вместе с ними — для меня это лучшее».

Месси также рассказал о своих общих отношениях с музыкой и о том, насколько тесно переплетены спорт и музыка.

«Мы слушаем музыку в повседневной жизни или перед матчами, а также после матчей. В футбольной среде и раздевалке постоянно звучит музыка, — делится он. - Обычно музыка присутствует во всем, что мы делаем. У меня всегда была эта страсть слушать музыку, когда я ходил на игры или слушал музыку перед матчами. На протяжении всей моей карьеры так было всегда. Футбол и музыка сосуществуют во многих таких моментах и ​​местах».