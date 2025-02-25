Дмитрий Колдун подарил «Розы» и рассказал о планах на юбилей

Этот год для Дмитрия Колдуна – особенный. 11 июня певцу, поэту и композитору исполнится 40 лет.

«Я человек несуеверный, если есть какие-то суеверия насчет этой цифры, но я немного стесняюсь своего возраста», – признался Дмитрий ведущим шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио».



Дмитрий Колдун спел «Розы» на «Авторадио»

В радиостудию артист пришел, чтобы спеть вживую в прямом эфире свою новую лиричную песню «Розы». После live-премьеры Колдун заметил, что «Розы» мужчины могут дарить любимым на 8 марта вместо букетов.

«Я предлагаю спеть прямо в руки. Представьте, как я даю виртуальную розу и пою эту песню», – продемонстрировал певец, как лучше поздравлять женщин с помощью его трека.



Эту песню можно дарить вместо букетов

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Лучший способ поздравить его самого с юбилеем – прийти на концерт. У артиста гастрольный тур: 26 февраля он споет в Дубне, потом в Москве, Электростали, Владимире, Муроме, Рыбинске и других городах. Выйдет артист на сцену и в день рождения – 11 июня он собирается выступить в столичном клубе «Муммий Тролль Music Bar».

«Настроение будет самое праздничное», – обещает Колдун.

Много лет назад в одном из интервью певец заявил, что найти себя окончательно ему удастся годам к 40. И вот это время настало. К чему пришел сегодня Колдун, в чем его сила, спросили артиста ведущие шоу «Мурзилки Live».

«Разумеется, люди всю жизнь идут вперед, чтобы стать лучше. Естественно, через несколько лет я буду еще более опытным, профессиональным в каких-то вещах. Но, думаю, я доволен тем, что у меня есть к 40 годам. Даже те конфликты, которые были в моей жизни, когда я там дров наломал, уже в прошлом», – ответил Дмитрий Колдун.



Колдун осознал, в чем его сила

С другой стороны, зиму без дров не пережить, добавил певец.