Дмитрий Колдун спел с дочкой и раскрыл семейный секрет

Певец, поэт, композитор Дмитрий Колдун побывал вместе с 8-летней дочкой Алисой на Детском радио. Вместе они приняли участие в шоу «Утро с Веснушкой и Кипятошей». Отвечая на вопросы юных радиослушателей, певец раскрыл волнующий многих секрет своей фамилии.

«Она настоящая, – рассказал Дмитрий. – Говорят, что у нас в роду были знахари, которые делали целебные настои из трав и кореньев, лечили людей. Сам я не пробовал, но много занимался химией, есть диплом. Так что, можно сказать, тоже делал разные магические вещи в химической лаборатории».



Дмитрий Колдун привел дочку на Детское радио

По словам артиста, колдовские чары он применяет и в реальной жизни. «Постоянно колдую, захожу в студию и начинаю колдовать над новыми песнями», – шутил победитель шестой «Фабрики звезд».

Оказывается, процесс овладения профессией и правда был не лишен волшебства. Не зная нот, Дмитрий самостоятельно освоил игру на гитаре и фортепиано, начал петь. Так, через хобби, и пришел на профессиональную сцену.

«Я разным хотел заниматься, – поделился Колдун. – Сначала планировал стать криминалистом и расследовать преступления. Потом решил выучиться на врача и лечить людей. Но в итоге подумал, что для меня это слишком ответственно, и выбрал профессию химика. Я научился играть на музыкальных инструментах просто на слух – вот такое иногда случается. У меня было большое желание заниматься музыкой, поэтому все сложилось, хотя даже нот не знаю».

По примеру своего звездного папы Алиса тоже пробует петь. В гостях у Детского радио они вместе исполнили песни из мультфильмов. А после выступления юная артистка удивила признанием, что петь она не любит, хотя и мечтает стать звездой.

«Есть желание выступать на сцене, но не петь. Вообще, я хочу стать художником, и чтобы меня звали по-другому – Вероника Колдунья», – шокировала дочка своего папу в прямом эфире.

Но на большой сцена Алиса все-таки споет. В декабре у ее папы запланирован большой сольный концерт в Москве, на котором она выступит вместе с ним.