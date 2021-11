Дмитрий Колдун скоро выпустит новый сингл и видео

Участники Coldplay представили концепцию альбома «Music Of The Spheres» в интервью Радио Energy, а также рассказали, что они думают о полетах в космос, BTS, модном сериале «Игра в кальмара» и многом другом.

На днях Coldplay выпустили альбом под названием «Music Of The Spheres». Представляли 9-й студийный альбом Coldplay в эфире Радио Energy Гай Берримен (Guy Berryman) и Уилл Чемпион (Will Champion), а расспрашивал музыкантов Чёрный Перец Саймон – афромосквич, рэпер, диджей, киноман и ведущий утреннего «Шоу с Чёрным Перцем».



– Привет Гай, Уилл, это честь быть с вами.

– Спасибо большое, рады здесь находиться.

– Есть что-то космическое в вашем новом альбоме «Music Of The Spheres»....