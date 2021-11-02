Дмитрий Колдун скоро выпустит новый сингл и видео

Несмотря на затишье в концертных афишах, артист не скучал и за последнее время принял участие сразу в нескольких популярных телепроектах. Это и «Три аккорда», где Дмитрий отличился великолепным исполнением знаменитой песни своих земляков «Песняров» - «Вологда» и получил самые высшие оценки судей, но при этом, можно сказать, разочаровал в другой популярной композиции.

«Очень рад, что я туда попал, - отметил Колдун. – Главным образом за возможность исполнять песни из несвойственного себе репертуара. Некоторые из них я бы никогда не исполнил, например, песню Александра Новикова «Уличная красотка», за которую я, по-моему, получил минимальные баллы в истории проекта».



Дмитрий Колдун на «Авторадио»

Также Дмитрий рассказал об участии в проекте «Дуэты» на телеканале «Россия». Суть его в том, что в прямом эфире один артист поет с другим и при этом даже не знает с кем. Дмитрий Колдун попался в напарники Никите Преснякову, внуку Аллы Пугачевой, и вместе они исполнили песню Skyfall из Джеймса Бонда.

«Артистов, конечно, подбирают, есть даже общий «инструктор», который репетирует с каждым артистом по отдельности. Но на совместное исполнение даётся всего одна попытка, при этом выходя на сцену артисты начинают петь даже не слыша друг друга до определённого момента», - рассказал певец.

Любопытным оказался его рассказ о «Факторе страха». Дмитрий подтвердил, что все, что там делают с артистами, происходит на самом деле. Так, он сам перед испытанием не спал всю ночь, волновался, что его заставят пить коктейли из червей.

«Слава богу, коктейля не было, а нужно было только таскать всю эту живность в зубах, - уже с облегчением вспоминал прошедшие испытания певец. - Самое неприятное – это мадагаскарский таракан. Если его берёшь, он не может спокойно сидеть, ему все время куда-то надо, и, чтобы его удержать, его надо сильно стиснуть зубами, иначе он будет ползать. В результате этого образуется «вкусный» свежевыжатый сок».

В эфире шоу «Мурзилки Live» Дмитрию наконец-то надо было делать только то, что ему действительно нравится. Он исполнил такие свои композиции как «Почему», «Корабли», «Вертолет», «Декаданс». Впервые на «Авторадио» артист исполнил свой популярный трек «Пес бродячий», а также одну из самых свежих своих песен «Все с начала», и пообещал, что совсем скоро появится новое видео на совершенно новую песню, которую он тоже презентует в радио эфире и подарит всем слушателям хорошее настроение.

«Жизнь - это самое прекрасное, что у нас есть. Новостей не читаю, пишу стихи и музыку. Я стараюсь выпадать, а не следить за всем, иначе становится грустно», - поделился, как он не теряет бодрости духа, победитель 6 сезона «Фабрики звезд» и пригласил всех на свои концерты: 13 ноября - в Кимрах, а уже 14 ноября - в ЦДРИ в Москве.