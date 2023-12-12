«Это будет что-то особенное»: Дмитрий Колдун споет с Семенович и Цой

В гостях у шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» Дмитрий Колдун спел live свою новую песню «Гололед» и рассказал о неожиданных дуэтах. 17 декабря на своем сольном концерте на сцене Vegas City Hall он собирается представить совместные треки с Анной Семенович и Анитой Цой.

«У меня вообще дуэтов не было. Поэтому можно сказать, что это концерт-явление. С Анитой получилась, скорее, тематическая история совпадения. Новогодне-рождественская, атмосферная, теплая… А с Аней Семенович долго к этому шли. Еще в прошлом году договорились, но потом все откладывали. Просто разные мы люди. Я такой весь немножко лирический, а Аня какая-то... горячая, что ли. И вот мы объединили мою лирику и ее горячность. И это будет что-то особенное», – сообщил Дмитрий.



Дмитрий Колдун

Колдун пообещал, что после премьеры на концерте непременно заглянет еще раз на «Авторадио», чтобы спеть вживую вместе с Анной Семенович свой новый трек. А в этот вечер он устроил парад своих хитов – в студии прозвучали «Он не стоит слез», «Нереальная», «Приду без повода», «Почему», «Корабли». Также артист анонсировал выход альбома в следующем году.

«Я у вас в эфире уже несколько раз давал обещания, что в этом году выпущу альбом, но теперь вынужден пообещать заново, что он выйдет в следующем году, – заявил Дмитрий. – И я решил, ну раз такое дело, исполню несколько песен. Это будут абсолютно новые композиции, которые войдут в состав грядущего альбома. Их пока никто не слышал. Одна из них – «Гололед».

Ведущие поинтересовались у артиста, участника многочисленных шоу и конкурсов, как он относится к инициативе создать аналог «Eвровидения» – международный конкурс «Интервидение» со странами БРИКС в роли участников.

«Я думаю, что чем больше конкурсов, тем лучше. Единственное, хотелось бы знать, будет ли он также гастролировать по странам, потому что «Евровидение» все-таки такой передвижной конкурс. А так, споем везде!» – высказался представитель от Белоруссии на конкурсе «Евровидение-2007».