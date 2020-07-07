Дмитрий Колдун госпитализирован с коронавирусом

Как сообщили агентству Intermedia представители певца, утром 7 июля 2020 года он был госпитализирован в одну из клиник в Минске с повышенной температурой и кашлем. Недомогание артист почувствовал накануне, однако поначалу не придал ему значения и попытался лечиться домашними средствами, однако это не дало результатов.



Дмитрий Колдун

В больнице Колдун вместе с супругой Викторией сдал тест на коронавирус, и он у обоих оказался положительным. Артиста госпитализировали, чтобы избежать распространения инфекции на лёгкие и, как следствие, осложнения в виде пневмонии, сейчас он находится в клинике. У Виктории заболевание протекает бессимптомно, она отправлена на домашний карантин под наблюдение врачей.