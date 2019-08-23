Дмитрий Колдун спел про «Чувства без тепла»

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Дмитрий Колдун представил первую совместную работу с поэтом Михаилом Гуцериевым – «Чувства без тепла» (слушать песню).

Несмотря на название песни, певец исполнил этот трек с чувством и вложил в него всю теплоту и мощь своего неподражаемого вокала, сообщает пресс-релиз.      

Автором музыки выступил молодой белорусский композитор и саунд-продюсер Кирилл Ермаков.

Артист не сомневается, что у песни большое будущее: 

«Я уверен, что «Чувства без тепла» станут близки многим. Эта песня о том, что так часто происходит в жизни большинства влюблённых пар: ты встречаешь кого-то, вспыхивает страсть, а потом наступает опустошение. Стихи  Михаила Гуцериева стали мне близки с первого прочтения». 

Через несколько дней Дмитрий  представит и новое видео на «Чувства без тепла», где он предстанет в образе супергероя. По мотивам клипа была сделана и красочная обложка нового сингла. 

Дмитрий Колдун
Дмитрий Колдун

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