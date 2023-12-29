Анита Цой и Дмитрий Колдун спели новогоднее «До свидания Goodbye»

В начале декабря состоялся релиз песни Аниты Цой и Дмитрия Колдуна «До свидания», а сейчас вышел клип, в котором показана душевная история.

Их дружба началась с того, что артистические семьи однажды чуть не породнились…



Анита Цой

«Песня о возвращении домой в канун самого любимого семейного праздника, ценности семьи и любви. Куда бы не забросила нас судьба сегодня, очень важно возвращаться к родным - родителям, детям, любимым. Туда, где всегда ждут. Дуэт Аниты Цой и Дмитрия Колдуна «До свидания» - история не о расставании, а о радости свидания с теми, кто дорог, любит и любим», - говорится в описании клипа.