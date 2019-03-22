Анита Цой перезаписала «Маму» с Осакским оркестром п/у Тань Дунь

22 марта 2019 г. на цифровых витринах мира вышла обновленная версия авторской песни Аниты Цой “Мама” - “Мама” (REMAKE 2019).

“Мама” была впервые издана в 1997 г. и вошла в дебютный альбом певицы “Полет”, заняв достойное место среди хитов артистки. Благодаря народной любви и признанию, песня стала шлягером. Свою «Маму» Анита Цой написала 22 года назад всего за два часа. На создание песни ее вдохновила история из реальной жизни.

Анита Цой: «Я работала в детском туберкулезном санатории и у меня была группа ребят из детского дома. Я писала в институте работу по трудным детям и выбрала себе ребенка для обожания, который и стал объектом моих исследований. Настоящий дикий волчонок, заморыш, воспитатели могли его угомонить только пригрозив крапивой: он боялся её, как огня. Я стала применять к нему всякие методики – от педагогики Макаренко до конфет и пряников, которые я мешками таскала ему из дома. В итоге пришлось признать, что я плохой педагог, потому что ничего не помогало, и тут я загремела в больницу с подозрением на туберкулез. Мне было плохо, тоскливо, и вдруг моя мама приносит мне письмо, пришедшее из санатория. А там корявыми буквами написано: «Мама, я тебя люблю». Это написал мой волчонок. Оказываются, мои труды не прошли даром. Я разрыдалась, расчувствовалась и от избытка эмоций ночью буквально за пару часов написала песню "Мама"».

Этой весной, спустя двадцать два года, Анита Цой решила подарить своему произведению новую жизнь и порадовать поклонников свежим, современным звучанием.



Анита Цой - Мама

“Мама” - одна из моих самых сокровенных и успешных песен. Она связана с глубоко личной историей и дать ей вторую жизнь - моя обязанность.” - говорит певица.

Анита Цой пригласила к работе над песней авторитетную интернациональную команду: аранжировщиков из США, Осакский филармонический оркестр (Япония), известного скрипача Каланаду (Япония), а также своих учеников - детский хор театра-студии “БРАВО-ДГТУ”(Россия, г. Ростов-на-Дону).

Работа велась под руководством знаменитого музыканта с мировым именем, многократного обладателя Премии “Оскар”, композитора Тань Дунь (Китай). Сведение песни проходило на студии “IRKO”(США).

Анита Цой: “Я благодарна всем музыкантам, кто принял участие в возрождении моей песни. Мы готовили ее два с половиной года трепетно и нежно. И каждый подарил песне частицу своей души и любви к маме”.

Автор музыки и слов: Анита Цой.