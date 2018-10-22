Появились подробности госпитализации Аниты Цой

Две недели назад певица перенесла операцию по удалению камня из желчного пузыря. Из ее организма был выведен камень размером в 7 миллиметров. В больницу Анита Цой была срочно доставлена по скорой помощи за два дня до начала большого концертного тура. Не смотря на настоятельные рекомендации врачей сохранять лечебный покой, певица приняла мужественное решение не отменять тур, и спустя сутки дала концерт в Ташкенте. Находясь под наблюдением врачей, певица подарила свое юбилейное шоу «10I20» зрителям Алматы и Астаны. Показатели проводимых регулярно анализов были в порядке, восстановление артиста после операции даже шло с опережением. Анита на сцене не позволяла себе никаких поблажек, выполняла сложные танцевальные номера, с полной отдачей отрабатывала почти трехчасовое шоу. Никаких опасений за здоровье Аниты не было. Певица продолжила тур в Екатеринбурге и Тюмени.



Анита Цой

После выступления в Тюмени, Анита вновь почувствовала резкие боли и была доставлена в больницу, где врачи диагностировали движение оставшихся камней в желчном пузыре, после чего певица отправилась на концерт в Ростовской области. По дороге у певицы случился очередной острый приступ боли. На этот раз ситуация оказалось настолько серьёзной, что артистку вертолетом госпитализировали в Краснодар.

Певица была вынуждена перенести все запланированные до конца октября концерты в рамках юбилейного тура шоу «10I20» в Уфе, Набережных Челны, Самаре и Казани. Более подробная информация о состоянии здоровья Аниты Цой, датах возобновления тура, а также переносе отмененных концертов будет сообщена в ближайшие дни.