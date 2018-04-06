Анита Цой выпустила «Розовый мир»

«Нынешняя зима и начало весны были для нас непростыми. И мне очень захотелось раскрасить мир для моих любимых людей в розовый цвет, дарящий гармонию, спокойствие и заряжающий оптимизмом, - говорит Анита Цой. - Пусть им будет легко и хорошо в моем розовом мире. И пусть они помнят, что настоящее счастье, как правило, совсем рядом. Оглянитесь вокруг, посмотрите на любимых или просто подумайте о них. Возьмитесь за руки и вместе шагните в мир чувств и любви. Берегите и цените друг друга здесь и сейчас».

В ближайшее время также состоится премьера видеоклипа на песню «Розовый мир». Автором неоднозначной и очень красивой истории любви стал режиссер Алан Бадоев. Съемки проходили в одних из самых красивых природных интерьерах мира - в пустыне, на знаменитых холмах и побережье Тихого океана в Лос-Анджелесе.