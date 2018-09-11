Анита Цой рассказала, почему снялась в «Ибице»

В стороне от главного хайпа осени не осталась и Анита Цой. Певица появилась в скандальном клипе в одной из главных ролей – страшной Годзиллы, с которой сражаются Филипп и Николай.

Свое участие в ролике певица прокомментировала так:

«Мой персонаж, страшный и ужасный, на самом деле, несет в клипе очень важную миссию – Годзилла-миротворец. Несмотря на то, что я разрываю и пожираю всех вокруг, только перед этой угрозой человечеству удалось хоть на несколько минут объединить двух вечных оппонентов Филиппа и Колю в борьбе с чудовищем. И только ради этого стоило согласиться на такую сложную роль. Конечно, были опасения, как именно мальчики будут расправляться со мной: медленно отрезать по частям лапы, хвост и всячески издеваться над телом ящера. Но, на самом деле все прошло обычно: просто снесли мне голову дробовиками»



Анита Цой

Талант, с которым исполнила свою роль Анита, высоко оценили главные герои «Ибицы».Филипп Киркоров оставил комментарий:

«Спасибо, дорогая Анита!!! Твоя роль – моя любимая в клипе. Ты- ГЕНИАЛЬНАЯ!! И еще ты настоящий Друг!».

Николай Басков заметил: «Анита, ты такая же бесбашенная, как и мы – твои друзья».

В своем аккаунте в «Инстраграме» Анита Цой также выложила видео с кинопроб на роль Годзиллы в «Ибице», и призвала подписчиков высказаться о клипе в комментариях. Поклонники артистки сразу разделились на два лагеря: кому-то клип понравился, а кто-то поспешил ополчиться на певицу, обвинив ее в участии в низкопробном, по их мнению, действии.

Анита Цой: «К счастью или сожалению, я не видела смонтированный клип до самой премьеры. Как актриса я получила задание, выполнила свою миротворческую миссию в этом клипе. На мой взгляд, справилась с ролью просто блестяще! Частично мой персонаж создавался при помощи компьютерной графики, а это дорогое удовольствие. Поэтому Годзилла - не только один из ключевых, но и самый дорогой персонаж клипа, в него вложены бешеные средства. Спасибо создателям за такое особое отношение к моему тюнингу. Конечно, я подозревала, что затевается что-то необычное. А уж отвечать за режиссерские ходы и другие сцены я не могу. Что получилось,то получилось. Мне кажется, что количество просмотров говорит само за себя»