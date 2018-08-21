Анита Цой породнилась с Филиппом Киркоровым

Сотрудники единственного в стране ялтинского крокодиляриума преподнесли любимой артистке живой подарок –крокодила-девочку по имени Анита. Крокодильчик появился на свет два года назад в большой семье. Впервые в неволе родилось сразу 88 маленьких рептилий. Свидетелем этого радостного события тогда стал Филипп Киркоров, он же выпустил маленьких крокодилов в крокодиляриум сразу после вылупления, за что удостоился звания названного «папы». Теперь, спустя два года, один из крокодильчиков обрел и «маму». Таким образом, маленькая зеленая Анита Филипповна породнила двух больших артистов.



Анита Цой

Анита Цой: «Вот так неожиданного я в очередной раз породнилась с Филиппом, теперь нас связывает еще и крокодья душа. Пожалуй, это самый необычный подарок, который мне когда-либо делали. Скажу честно, я не взяла Аниту Филипповну с собой. Я, конечно, люблю животных, но не до такой степени. Сейчас, когда ей всего два года она еще небольшая, ее можно держать на руках. Но, через 10 лет моя Анита вырастет в огромного 9-метрового нильского аллигатора. Иметь такую роскошь у себя дома я не могу себе позволить. Для этого, как минимум, надо освободить бассейн. Поэтому я оставила крокодильчика в его доме, в Ялте. И я взяла над Анитой Филипповной шефство, буду помогать всем необходимым. Она у меня очень прожорливая, съедает по четыре сырых курицы в день. Я кормила ее своими руками, занятие, скажу я вам, не для слабонервных"