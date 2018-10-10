Аните Цой сделали срочную операцию

Недомогание Анита списывала на отравление, но когда боль стала острой, пришлось вызывать скорую. Диагностика выявила 7-ми миллиметровый камень в желчном пузыре, который хирурги незамедлительно удалили. Предстоящий через день концерт в Ташкенте оказался под угрозой отмены. Врачи категорически настаивали на пост- операционной реабилитации и фактически запретили певице перелеты и выступления. Однако, Анита Цой проявила своё волевой артистический характер, заявив, что шоу должно продолжаться не смотря ни на что. И уже вечером следующего после непростой операции дня она блистала на сцене в Ташкенте. О том, что врачи и воля артиста сотворили маленькое чудо, чтобы шоу состоялось, зрители даже не догадывались.



Анита Цой

«Сейчас уже можно рассказать правду. Концерт в Ташкенте, и вообще все последующие концерты нашего тура могли не состоятся. Всего два дня назад мне сделали операцию. Мучили боли в животе, я думала, что отравилась. А это оказался камень в желчном пузыре размеров в целых 7 миллиметров! Представляете, если измерять в бриллиантах, то это целых 2 карата получается (смеется). То, что я сегодня оказалась на сцене в Ташкенте – настоящее чудо, которое стало возможно благодаря нашим врачам. Спасибо вам большое, друзья! Сейчас все самое страшное позади, а впереди много-много музыки. Нас ждут два больших шоу в Казахстане. Еду к вам, Алматы и Астана. А дальше наше юбилейное шоу 10|20 отправляется в тур по городам России. Следите за афишами в своем городе и приходите на встречу с хорошей музыкой. Я очень буду ждать встречи с вами» - рассказала Анита Цой.