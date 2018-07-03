Цой и Пресняков посвятили нашим футболистам клип «Победа»

Певица и режиссер адресовали этот клип сборной России по футболу и многомиллионной армии болельщиков, чтобы вселить веру и уверенность в будущей победе. Песня и клип «Победа» («The Win») – история о большой мечте, мечте о Победе. О том, что всегда надо верить, даже когда что-то кажется невозможным.

Клип снимался на просторах огромного поля в Подмосковье. Для съемок специально был выбран самый длинный световой день в году - 21 июня. Ролик такого масштаба был снят и смонтирован в рекордные сроки: сутки на производство и неделя на пост-продакшн. В клипе приняли участие более 600 человек, в том числе и настоящие футбольные болельщики, которые по приглашению Аниты Цой и Никиты Преснякова приехали в Подмосковье. На поле была воссоздана атмосфера футбольной лихорадки, в которой пребывает весь мир во время ЧМ. В съемках также приняли участие воспитанники театра-студии «Браво - ДГТУ» во главе с Анитой Цой из Ростова-на-Дону и участники интернационального балета шоу "10|20".