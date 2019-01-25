Анита Цой закрутила роман с президентом

В основу сюжета клипа легла захватывающая история : любовно-политический роман между главами двух великих держав.

Премьерный показ своего нового видео Анита Цой устроила в стенах своей творческой лаборатории. На закрытый показ пригласили представителей прессы, съемочную группу и исполнителей главных ролей. Шокировать гостей хозяйка начала буквально с порога. После премьерного показа кино-клипа в зале появились странные люди. Одни из них развешивали по стенам таблички с перечеркнутыми нецензурными словами, другие выносили подносы с веселыми «какашками».

Анита Цой поспешила объяснить ситуацию: «Наша премьера проходила под хештегом #безматаиговна. В последнее время стало модно хайповать на этих понятиях. Я же поставила перед собой интересную задачу: хайпануть без всего этого. Мы даже поспорили с коллегами, возможно ли это? Оказалось, что можно да! Я – не ханжа, и крепким словом владею, но исключительно дома и за закрытыми дверями. Языку подворотни не место в публичном пространстве. И новый хайп как раз в том, чтобы поймать модную волну без приемов «ниже пояса». Мы предложили нашим гостям принять участие в импровизированном голосовании. Кто был согласен с нашим хештегом, выбрасывал симпатичную игрушечную какашку в мусорную корзину» .

«Когда я впервые увидела себя на экране в монтажной, я рыдала. Потому, что такой смешной и страшной я себя еще никогда не наблюдала», - поделилась Анита впечатлениями о съемках.