Аниту Цой выписали из больницы

Ранее сообщалось, что Цой сделали операцию на желчном пузыре в московской клинике, куда ее госпитализировали из Краснодара.



Анита Цой

"Аниту выписали домой. Самочувствие хорошее. Она возвращается в привычный график. На завтра запланирован ряд рабочих встреч в офисе", — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

По словам пресс-службы, в среду и четверг Цой примет участие в съемках на телевидении.

"С 17 ноября по плану очередная часть тура: Петрозаводск, Великий Новгород, Петергоф, Санкт-Петербург, Псков, Великие Луки, Смоленск", — рассказала пресс-служба.