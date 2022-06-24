Little Big провозгласил «Поколение отмены» и уехал из России

В переводе с английского название песни переводится как «Поколение отмены». «У меня нет голоса, умереть или уйти, у меня нет выбора», - поют участники коллектива в переводе на русский. Идею беззащитности человека перед вызовами современной цивилизации подчеркивает фото обнаженных участников Little Big Софьи Таюрской и Ильи Прусикина, прикрывающихся фиговыми листками на обложке цифрового сингла.

Одновременно Little Big представили антивоенный клип на «Generation Cancellation» и выпустили заявление о том, что покидают Россию. По словам Ильи Прусикина, он обожает свою страну, но полностью не согласен с военной спецоперацией России на Украине.







Little Big

«Мы решили бросить все и уехать из страны».

В сообщении группы сказано, что сейчас она базируется в Лос-Анджелесе.