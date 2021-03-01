Ушла из жизни экс-участница Little Big

По предварительным данным, смерть не была насильственной. Вскрытие показало, что экс-солистка Little Big Анна Кастельянос умерла из-за кардиомиопатии. У певицы была третья группа инвалидности, а последние полгода из-за проблем со спиной она была прикована к постели. Помимо музыкальной карьеры, Кастельянос вела мероприятия и снималась в кино.

В последние дни жизни бывшая участница группы Little Big Анна Кастельянос находилась одна, друзья ее не навещали. Об этом РЕН ТВ рассказала мать волонтера, помогавшей артистке.

По ее словам, за неделю до смерти женщина жаловалась на боли.

"Сначала, когда Галя пришла, у Анны болела только спина. А на следующий день ей стало хуже. Галя вызывала ей скорую. А 23-го скорая не хотела ехать. Говорили вызывать участкового врача. Но Галя добилась, чтобы скорая приехала", — сообщила собеседница телеканала.

О плохом самочувствии Кастельянос также рассказал "Вечерней Москве" ее близкий друг Станислав Петров. Мужчина отметил, что артистке было тяжело передвигаться, поэтому она не выходила на улицу и общалась с близкими в интернете.

Участники Little Big назвали бывшую солистку Анну Кастельянос "маленьким человеком с большой историей", вместе с ней началась история группы, и она всегда оставалась важной частью коллектива.

"Путь Little Big начался почти 8 лет назад с трех человек: Ани, Ильича и Олимпии. Аня, ты была и остаешься важной частью Little Big Family. Ты навсегда в нашей памяти и будешь вечна в наших клипах. Спасибо за все. Rest in peace, маленький человек с большой историей", - написали музыканты в социальных сетях.