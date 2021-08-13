Little Big спел со Slava Marlow русский народный рейв

Little Big спели с победительницей «Евровидения» Неттой Российская группа Little Big объединилась с победительницей конкурса «Евровидения 2018» израильской певицей Netta в фите «Moustache» (смотреть клип). Песня про усы непременно должна быть про усы, при этом в случае с Little Big еще и смешной, а в случае видеоклипа усы непременно должны появиться у всех, включая лиц прекрасного пола. Так оно и случилось.







«Я специально не смотрел видео, а слушал собственно песню. И она производит странное впечатление. При всем несомненном таланте и Little Big, и победительницы «Евровидения» Нетты (в сущности, Little Big тоже победители этого конкурса, но победу у них отобрали коронавирус и Первый канал...

Little Big спел русский народный рейв Группа Little Big выпустила русский народный рэйв «Ой да на рэйве», уложившись в несколько часов на запись песни (смотреть видео). «Как и обещали, вот вам русский народный рэйв. Час на запись и сведение! Два часа на съемки в нашей студии! Рыбий глаз на видосе даже не испортил красоту Сони! Ну и, легендарная кепка «охрана» на своём месте! Развлекаемся как можем, пока пишем новый материал!!! Как вам такой формат для инсты???»







В ролике Илья Прусикин свистит в глиняную курочку и поет с «древнерусским» акцентом о том, как «пацаны устроили на концерте стену смерти».



Little Big



Комментаторы клипа сравнили его с «...

Little Big выпустил альбом каверов Группа Little Big выпустила мини-альбом «Covers» и клип (слушать альбом). В ЕP вошли каверы на песни Backstreet Boys, Ramones, Aqua, Ricchi e Poveri и почему-то самих Little Big («Колдунья»), изначально эту песню пела Надежда Кадышева.







Little Big



Зачем был выпущен этот релиз, музыканты пояснить не смогли. Сам релиз вышел на лейбле Warner Music Russia.



Одновременно вышел клип на песню «Everybody (Little Big Are Back)».





Little Big заиграл ню-метал Участники питерской группы Little Big выпустили клип на новый трек с элементами хард-рока и метала под названием "We are Little Big" (смотреть клип). В черно-белом ролике фронтмен группы Ильич и остальные участники устраивают ню-метал-шоу, на котором отрываются с фанатами под новую песню. Режиссер клипа, как всегда, Алина Пасок.







В сторис Instagram фронтмен Little Big также сообщил, что "We are Little Big" войдет в новый альбом группы, над которым сейчас работают музыканты.



Little Big



"Мы начали писать новый альбом и хотим выпустить его в ноябре. Но можем не справиться и выпустить его в другом месяце или в другом году", —...