Little Big показали запрещенный на Евровидении клип «Sex Machine»

В клипе Алины Пязок и Ильи Прусикина все снова начинается и заканчивается Пухляшом - он танцует в паре с такой же бодипозитивной, оказываясь в образе из клипа Uno. А между тем участники группы катаются на грузовиках и предстают в образах «Людей в черном», оправдывая провокационное название песни.

Отметим, что сегодня же разразился скандал из-за того, что Первый канал отказался посылать группу Little Big на Евровидение, несмотря на то, что клип Uno побил все рекорды по просмотрам на официальном аккаунте «Евровидения». Ни представители телеканала, ни сами музыканты так и не представили убедительной версии происходящего.

«Мы не едем на «Евровидение-2021». Мы считаем, что в России очень много талантливых и интересных исполнителей, у каждого из которых должна быть возможность показать себя за пределами нашей страны. Спасибо всем соотечественникам и зарубежным слушателям за невероятную поддержку! Благодаря вам клип на песню UNO стал самым популярным на YT-канале Eurovision Song Contest за всю историю существования конкурса», - написали музыканты в соцсетях, сославшись на некие «договоренности» с каналом.



Little Big

В итоге на отборе победила таджикская певица Manizha с песней Russian Woman.

Очевидно, что песня «Sex Machine» могла и должна была участвовать в отборе на «Евровидение», однако Первый канал испугался слишком «сексуального» названия песни. Однако публично руководство канала вряд ли когда-нибудь в этом признается.