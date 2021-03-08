Манижа представит Россию на «Евровидении 2021»

Соперниками Манижи были Антон Беляев и группа «2Маши». Перевес в пользу песни Манижи «Русская женщина» составил всего несколько процентов.

«Я просто хочу сказать вам спасибо за это доверие. Я не оплошаю, я не подведу. В меня всегда верила моя бабушка, она говорила с моим портретом, собирала вырезки. Оа сейчас не здесь, но я хочу посвятить эту победу ей!» - сказала Манижа.



Manizha

Прошлогодний участник онлайн-конкурса группа Little Big не представила в этом году новую песню, поэтому не приняла участие в отборах, но сидела в зале во время прямого эфира.

«К сожалению, или к счастью, группа Little big не представит Россию на "Евровидении - 2021», - сказал Илья Прусикин в эфире.

Евровидение-2021 пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, в нем примут участие исполнители из 41 страны. Как сообщили организаторы, конкурс состоится в офлайн-формате, но составы делегаций и количество журналистов сократят. Будет ли на выступлениях присутствовать публика, пока неизвестно.