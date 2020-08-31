Солист Little Big Илья Прусикин разводится с женой

«Мы хотели бы, чтобы вы узнали об этом от нас, а не из какой-нибудь желтой прессы. Мы, к сожалению, разводимся. Так бывает. Но это не спонтанное решение, мы думали об этом полгода», — сказал Илья Прусикин в совместном обращении к поклонникам на Ютьюбе.

«Мы пришли к этому решению примерно в декабре прошлого года, после долгого тура группы Little Big. Мы долго шли к этому решению», - подтвердила Ирина.

Артисты сообщили, что они остались друзьями.

«Мы наконец-то поговорили. У нас было очень много претензий друг к другу. И их накопилась критическая масса. Если бы мы остались вместе ради ребенка, то были бы несчастными, и это состояние перекинули бы на ребенка. Мы решили, что этого нельзя допустить», - отметил Илья.

Прусикин и Смелая пообещали, что в любом случае останутся семьей — матерью и отцом для своего сына Добрыни, и главное для них - сделать развод максимально дружелюбным, особенно по отношению к ребенку. И они обязательно останутся друзьями.

«Я постоянно в разъездах - съемки, гастроли. А Ира постоянно ждала. По факту у нас семья была на расстоянии. И мне было плохо, и Ире. Каждый заслуживает счастья», - объяснил причины развода Ильич.

«Отношения на расстоянии - это полное го*но, что бы кто ни говорил. Сохранять семью ради ребенка - чистейший эгоизм», - резюмировала Ирина.

В конце видеообращения супруги обнялись и поздравили друг друга с разводом. А затем пообещали, что сходят вместе отпраздновать развод в стрип-клуб.