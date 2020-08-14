Little Big стала едой в мечтах Пухляша

Автор песни об обжорстве на испанском языке в смеси с английским - лидер группы Илья Прусикин. Режиссеры клипа - Алина Пасок и Илья Прусикин. По сюжету танцор Дмитрий Красилов, известный как «Пухляш», собирается перекусить у себя на кухне, и еда и соусы на столе вдруг превращаются в танцующих участников группы.

Ролик по традиции полон причудливых моментов: так, участники предстают в образе суши, меряют парики из спагетти и сомбреро из пиццы, брызгаются «духами» из луковицы и т. д. В клипе также можно увидеть фрукты и овощи с лицами, выражающие ужас от того, что их режут и чистят.



Little Big

Поклонники немедленно обвинили музыкантов в самокопировании и продажности.