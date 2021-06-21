Little Big спел русский народный рейв

Little Big выпустил альбом каверов Группа Little Big выпустила мини-альбом «Covers» и клип (слушать альбом). В ЕP вошли каверы на песни Backstreet Boys, Ramones, Aqua, Ricchi e Poveri и почему-то самих Little Big («Колдунья»), изначально эту песню пела Надежда Кадышева.







Little Big



Зачем был выпущен этот релиз, музыканты пояснить не смогли. Сам релиз вышел на лейбле Warner Music Russia.



Одновременно вышел клип на песню «Everybody (Little Big Are Back)».





Little Big заиграл ню-метал Участники питерской группы Little Big выпустили клип на новый трек с элементами хард-рока и метала под названием "We are Little Big" (смотреть клип). В черно-белом ролике фронтмен группы Ильич и остальные участники устраивают ню-метал-шоу, на котором отрываются с фанатами под новую песню. Режиссер клипа, как всегда, Алина Пасок.







В сторис Instagram фронтмен Little Big также сообщил, что "We are Little Big" войдет в новый альбом группы, над которым сейчас работают музыканты.



Little Big



"Мы начали писать новый альбом и хотим выпустить его в ноябре. Но можем не справиться и выпустить его в другом месяце или в другом году", —...

Премию «BraVo» получили Билан и Little Big На третьей церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии «BraVo», прошедшей в камерном формате, артисты российской эстрады получили золотые скрипичные ключи. 3 апреля 2021 года, при поддержке радио Monte Carlo и «Русской Медиагруппы», в Центральном Доме Литераторов прошёл Гала-ужин Премии «BraVo» 2021 по случаю вручения наград в области популярной музыки.



Традиционно Премией «BraVo» награждаются как представители классического искусства, так и исполнители современной популярной музыки. Как отметил президент РФ Владимир Путин в своём приветственном обращении к участникам Премии, «BraVo» вносит «большой вклад в развитие современной культуры,...

Little Big показали запрещенный на Евровидении клип «Sex Machine» Группа Little Big представила премьеру песни и клипа «Sex Machine» (смотреть клип). В клипе Алины Пязок и Ильи Прусикина все снова начинается и заканчивается Пухляшом - он танцует в паре с такой же бодипозитивной, оказываясь в образе из клипа Uno. А между тем участники группы катаются на грузовиках и предстают в образах «Людей в черном», оправдывая провокационное название песни.







Отметим, что сегодня же разразился скандал из-за того, что Первый канал отказался посылать группу Little Big на Евровидение, несмотря на то, что клип Uno побил все рекорды по просмотрам на...