Little Big спел русский народный рейв

«Как и обещали, вот вам русский народный рэйв. Час на запись и сведение! Два часа на съемки в нашей студии! Рыбий глаз на видосе даже не испортил красоту Сони! Ну и, легендарная кепка «охрана» на своём месте! Развлекаемся как можем, пока пишем новый материал!!! Как вам такой формат для инсты???»
В ролике Илья Прусикин свистит в глиняную курочку и поет с «древнерусским» акцентом о том, как «пацаны устроили на концерте стену смерти».
Комментаторы клипа сравнили его с «русским народным рейвом» Нейромонаха Феофана.
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