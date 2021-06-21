Little Big спел русский народный рейв

Опубликовано пользователем

Группа Little Big выпустила русский народный рэйв «Ой да на рэйве», уложившись в несколько часов на запись песни (смотреть видео).

«Как и обещали, вот вам русский народный рэйв. Час на запись и сведение! Два часа на съемки в нашей студии! Рыбий глаз на видосе даже не испортил красоту Сони! Ну и, легендарная кепка «охрана» на своём месте! Развлекаемся как можем, пока пишем новый материал!!! Как вам такой формат для инсты???»

В ролике Илья Прусикин свистит в глиняную курочку и поет с «древнерусским» акцентом о том, как «пацаны устроили на концерте стену смерти».

Little Big
Little Big

Комментаторы клипа сравнили его с «русским народным рейвом» Нейромонаха Феофана.

Быстрый поиск: 