Little Big спел русский народный рейв

В ЕP вошли каверы на песни Backstreet Boys, Ramones, Aqua, Ricchi e Poveri и почему-то самих Little Big («Колдунья»), изначально эту песню пела Надежда Кадышева. Little Big Зачем был выпущен этот релиз, музыканты пояснить не смогли. Сам релиз вышел на лейбле Warner Music Russia. Одновременно вышел клип на песню «Everybody (Little Big Are Back)».

Участники питерской группы Little Big выпустили клип на новый трек с элементами хард-рока и метала под названием "We are Little Big" (смотреть клип).