Участники питерской группы Little Big выпустили клип на новый трек с элементами хард-рока и метала под названием "We are Little Big" (смотреть клип).

В черно-белом ролике фронтмен группы Ильич и остальные участники устраивают ню-метал-шоу, на котором отрываются с фанатами под новую песню. Режиссер клипа, как всегда, Алина Пасок.







В сторис Instagram фронтмен Little Big также сообщил, что "We are Little Big" войдет в новый альбом группы, над которым сейчас работают музыканты.



Little Big



"Мы начали писать новый альбом и хотим выпустить его в ноябре. Но можем не справиться и выпустить его в другом месяце или в другом году", —...