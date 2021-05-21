Little Big заиграл ню-метал

В черно-белом ролике фронтмен группы Ильич и остальные участники устраивают ню-метал-шоу, на котором отрываются с фанатами под новую песню. Режиссер клипа, как всегда, Алина Пасок.

В сторис Instagram фронтмен Little Big также сообщил, что "We are Little Big" войдет в новый альбом группы, над которым сейчас работают музыканты.



Little Big

"Мы начали писать новый альбом и хотим выпустить его в ноябре. Но можем не справиться и выпустить его в другом месяце или в другом году", — рассказал Ильич.

Отметим, что группа Little Big начинала с панк-рейвов, и хотя ню-метала никогда не играла (в отличие от участника группы Антона Лиссова с его проектом Jane Air), тем не менее возвращение к тяжелому гитарному звуку выглядит вполне как возвращение к своим корням.