YouTube запускает собственный стриминговый сервис

В сообщении уточняется, что музыкальный потоковый сервис YouTube заработает во всех странах 22 мая. Компания рассчитывает сделать мир музыки «более удобным для знакомства и персонализированным, чем когда-либо». В компании отметили, что существующий сервис Google Play Music продолжит работать в прежнем режиме.

Наряду с новым плеером для браузерной версии YouTube выпустит отдельное приложение для нового YouTube Music. В дополнение к музыкальным релизам компания обещает открыть пользователям доступ к ремиксам, кавер-версиям и живым выступлениям музыкантов.



YouTube

При использовании бесплатной версии YouTube Music пользователям придется прослушивать рекламу, как и в случае использования видеосервиса. Бесплатная версия не включает премиальные функции, такие как фоновое прослушивание музыки, загрузка песен и поиск музыки. Версия без рекламы будет стоить $9,99 ежемесячно. Компания также трансформирует программу подписки YouTube Red в YouTube Premium, которая теперь будет включать и видеосервисы YouTube, и YouTube Music. Она обойдется пользователям в $11,99 ежемесячно.

TechCrunch отмечает, что запуск сервиса имеет большое значение для компании, поскольку пользователи, особенно в развивающихся странах, часто используют именно YouTube для бесплатного прослушивания музыки, несмотря на существование сервисов типа Spotify и Apple Music. «Вы можете увидеть слушателей YouTube в общественном транспорте или в других ситуациях, в которых с ними хотел бы быть Spotify», - уточняет издание.

В конце апреля Международная федерация звукозаписи (IFPI) опубликовала доклад, в котором назвала продажу потокового аудио через интернет стриминговыми сервисами типа Spotify и Apple Music главным источником прибыли для индустрии звукозаписи. В 2017 г. продажа аудио черед такие сервисы составила 38,4% из $17,3 млрд общей прибыли индустрии. С учетом иных нематериальных продаж (загрузки и прочее) продажи музыки в цифровом виде впервые в истории уверенно превысили 50%, говорилось в докладе. «Впервые нематериальные продажи (не на физических носителях) составили 54% от общего объема мирового рынка», - отмечала IFPI.

Ведомости