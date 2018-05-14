YouTube составил рейтинг самых популярных музыкантов

Рейтинг YouTube постоянно обновляется. По результатам на конец апреля и начало мая самым популярным исполнителем в России стал Егор Крид, вторую строчку занял Элджей, тройку лидеров замыкает дуэт "Время и Стекло". В список также вошли Jah Khalib, "Ленинград", Loboda, Matrang, Pharaoh, MiyaGi & Endshpiel и Ольга Бузова.



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Среди музыкальных клипов лидирует "Цвет настроения синий" Филиппа Киркорова, за ним следует "Миллион алых роз" Егора Крида, а третье место занимает "Одним целым" рэпера Pharaon.