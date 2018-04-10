Хакеры удалили клип Despacito с Youtube

По данным британской газеты The Independent, ролик исчез после хакерской атаки, передает РИА Новости. Вероятно, злоумышленники взломали музыкальные аккаунты хостинга Vevo, в которых размещен клип Фонси и других известных певцов, например, Шакиры, Тейлор Свифт и Дрейка (некоторых их видео также были удалены. — Прим. ред.). Вместо этого ролика некоторое время было доступно видео, на котором неизвестные люди в масках направляют оружие в кадр.

Ранее Despacito стал самым просматриваемым роликом в истории Youtube. Видео пробило отметку в пять миллиардов просмотров.