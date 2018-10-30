Исполнители Despacito расширили свое присутствие в Книге рекордов Гиннесса

Латиноамериканские музыканты уже установили уникальные достижения по 10 категориям, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство EFE.

Дэдди Янки стал первым испаноязычным музыкантом, возглавившим рейтинг стримингового сервиса Spotify по числу прослушиваний: композиции певца ежемесячно звучат на музыкальных проигрывателях более 44,7 млн пользователей этой платформы. Кроме того, к индивидуальным достижениям Дэдди Янки относится нахождение в течение рекордно длительного времени на первой строчке Latin Rhythm Airplay - музыкального хит-парада журнала Billboard, включающего в себя композиции в стиле латино и реггетон.

Большую часть достижений певец установил совместно с соавтором Despacito Луисом Фонси. Записанный ими трек назван самой прослушиваемой песней в мире: пользователи музыкальных сервисов воспроизвели ее более 4,6 млрд раз. Кроме того, песня установила рекорд по количеству недель, проведенных на первой строчке чарта Billboard Hot 100: Despacito возглавляла список самых популярных песен в США 17 недель подряд. Трек также находился рекордно продолжительное время (52 недели) на первом месте престижного хит-парада испаноязычной музыки Billboard Hot Latin Songs.



Луис Фонси

На видеохостинге YouTube клип на песню набрал более 5,5 млрд просмотров, что является рекордным показателем как для сайта, так и для всего интернета. Помимо этого, видеозапись стала самой понравившейся в истории платформы: "лайк" под ней поставили 30 млн пользователей.

Песня Despacito в исполнении Луиса Фонси и Дэдди Янки выпущена в январе 2017 года. Через некоторое время была записана новая версия при участии Джастина Бибера, которая завоевала еще большую популярность, забравшись на верхушки чартов. Композиция признана лучшей поп/рок-песней 2017 года, завоевав престижную музыкальную премию American Music Awards.